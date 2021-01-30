На Украине рассказали, как «по пьяни» получили Крымский полуостров

, 30 января. Бывший лидер России Борис Ельцин «по пьяни» передал Крымский полуостров Украине в 1991-м году. Он вместе с первым украинским президентом Леонидом Кравчуком договорился «на двоих».

Об этом в эфире интернет-канала «Голос правды» рассказал первый глава администрации Севастополя украинского периода Иван Ермаков. По его словам, политики даже не учли мнение населения полуострова. По словам экс-зампредседателя Верховного Совета Крыма, крымчане больше симпатизировали Российской Федерации.

«Я – очевидец того, как было, и куда люди хотели в то время. Но был такой господин Ельцин, был господин Кравчук, которые приняли решение. По пьяни черканули, подписали договор, и Крым стал частицей Украины, независимо от того, что люди хотели», — отметил Ермаков.

Бывший представитель президента Украины в Севастополе добавил, что решение принимали для самостоятельности Крыма. Он уточнил, что политики не хотели, чтобы ссорились два новообразованных государства.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко объяснил, чем для Киева обернется введение новых ограничительных мер в отношении Российской Федерации.