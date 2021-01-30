Музыкант Олег Скрипка предложил ограничить права русскоязычных украинцев

Киев, 30 января. Русскоязычные люди в Незалежной являются не более, чем резидентами без права голоса, заявил лидер некогда активно выступавшей в России группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка.

По его словам, создающие русскоязычный контент люди являются частью культурного пространства РФ. Однако те, кто на территории Украины живет в русскоязычном пространстве — просто резиденты страны, сказал Скрипка.

«Они не украинцы, но резиденты Украины. Ну я себе так придумал, потому что, например, я – резидент Франции. То есть, у меня достаточно много прав во Франции, но я не могу голосовать, не могу каким-то образом влиять там», — отметил музыкант.

Ранее украинские музыканты и писатели вышли к зданию Верховной рады в Киеве с требованием выплатить авторские вознаграждения за творческий труд. По их словам, чиновники и мошенники воруют честно заработанные вознаграждения за право использования музыки и текстов.