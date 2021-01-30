Южноафриканский штамм коронавируса захватывает Мозамбик

Мапуту, 30 января. Министр здравоохранения Мозамбика Арминдо Тиаго подтвердил выявление южноафриканского штамма коронавируса на территории государства.

Глава Минздрава страны заявил, что в ноябре прошлого года идентифицированная в ЮАР мутация впервые появилась в стране. Причем речь идет не о единичных случаях. Около 70% декабрьских образцов содержали новый вариант инфекции.

Арминдо Тиаго исключил введение каких-либо специальных мер, направленных на борьбу с южноафриканским штаммом COVID-19 и призвал население строже относиться к уже введенным санитарным мерам.

Мозамбик входит в программу COVAX Всемирной ассоциации здравоохранения (ВОЗ), предполагающей распределение вакцины среди наиболее бедных государств по сниженным ценам. Однако первые поставки ожидаются не раньше мая.

В связи с этим правительство в Мапуту планирует в марте начать прививочную кампанию среди приоритетных групп населения своими силами. И даже располагает средствами для закупки ограниченных партий препарата. Но министр здравоохранения отмечает, что основная сложность кроется не в финансировании, а в отсутствии предложений.

Ранее внимание мировой общественности на эту проблему обратил глава ЮАР Сирил Рамафоса. Президент самой пострадавшей от COVID-19 страны континента заявил, что богатые державы скупили всю имеющуюся на рынке вакцину, создав трех- и даже четырехкратный запас. При этом развивающиеся государства остаются брошенными на произвол судьбы.