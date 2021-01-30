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Южноафриканский штамм коронавируса захватывает Мозамбик

Южноафриканский штамм коронавируса захватывает Мозамбик

Мапуту, 30 января. Министр здравоохранения Мозамбика Арминдо Тиаго подтвердил выявление южноафриканского штамма коронавируса на территории государства.

Глава Минздрава страны заявил, что в ноябре прошлого года идентифицированная в ЮАР мутация впервые появилась в стране. Причем речь идет не о единичных случаях. Около 70% декабрьских образцов содержали новый вариант инфекции.

Арминдо Тиаго исключил введение каких-либо специальных мер, направленных на борьбу с южноафриканским штаммом COVID-19 и призвал население строже относиться к уже введенным санитарным мерам.

Южноафриканский штамм коронавируса захватывает Мозамбик

Мозамбик входит в программу COVAX Всемирной ассоциации здравоохранения (ВОЗ), предполагающей распределение вакцины среди наиболее бедных государств по сниженным ценам. Однако первые поставки ожидаются не раньше мая.

В связи с этим правительство в Мапуту планирует в марте начать прививочную кампанию среди приоритетных групп населения своими силами. И даже располагает средствами для закупки ограниченных партий препарата. Но министр здравоохранения отмечает, что основная сложность кроется не в финансировании, а в отсутствии предложений.

Ранее внимание мировой общественности на эту проблему обратил глава ЮАР Сирил Рамафоса. Президент самой пострадавшей от COVID-19 страны континента заявил, что богатые державы скупили всю имеющуюся на рынке вакцину, создав трех- и даже четырехкратный запас. При этом развивающиеся государства остаются брошенными на произвол судьбы.

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