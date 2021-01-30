Карен Шахназаров: Мы построили заново «Мосфильм» к его дню рождения

30 января знаменитая киностудия «Мосфильм» отпраздновала свой 98-й день рождения. Генеральный директор и председатель правления киноконцерна Карен Шахназаров рассказал корреспонденту ФАН, как коллектив встретил эту дату.

«Да никак не собираемся отмечать, у нас же не юбилей. Мероприятий не запланировано», — сказал собеседник ФАН.

Большие торжества по случаю появления на свет «Мосфильма» состоятся через два года, когда киностудия отпразднует круглую дату — сто лет со дня своего основания. Тем не менее, без подарка киноконцерн и в этом году не остался. Сейчас его площади значительно расширяются, и уже совсем скоро у «Мосфильма» появятся новый павильон и киноконцертный зал.

«Если вы проедете мимо Мосфильма, то вы уже увидите, — сказал Карен Шахназаров. — Это довольно впечатляюще. Понятно, что здания еще под крышу заведены. Теперь вопрос обработки, технического насыщения, доведения всего этого дела до конца. Это, конечно, займет много времени, но в принципе, оба здания готовы, они уже возведены».

По словам гендиректора, это огромное и очень важное событие для всего коллектива.

«У нас запущен, работает уже один павильон новый – там костюмы и реквизиты. Будет еще два здания. Это практически значит, что мы уже не просто реконструировали «Мосфильм», а в какой-то мере построили его. Это важное дело. Конечно, «Мосфильм» никогда не имел такого класса павильонов и плюс еще к нему киноконцертный комплекс с 4 залами. Мне кажется, это очень важное событие в истории не только «Мосфильма», но и вообще всей российской киноиндустрии», — сказал Карен Шахназаров.

Руководитель киноконцерна подчеркнул, что такого строительства в российской киноиндустрии не было со времен 50-х годов, когда также шло строительство «Мосфильма».