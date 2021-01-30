Нарушения на выборах в Уганде: стопроцентная явка и отмененные результаты

Избирательная комиссия Уганды опубликовала окончательные итоги выборов президента республики. Значительных изменений относительно озвученных ранее предварительных результатов нет, однако предоставленные данные вызвали новые вопросы по поводу легитимности голосования.

Общая явка составила 59% или 10,74 из 18,1 миллиона избирателей. Большинство граждан отдали предпочтение действующему главе государства. Йовери Мусевени победил, набрав 58,38% голосов. Его ближайший соперник Роберт Кьягулани получил 35,08%. Остальные кандидаты не смогли показать результатов выше 1%.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась в претензиях, которые выдвигают к итогам избирательного процесса власти и оппозиция.

Фальсификации: официальная версия

Избирком Уганды проинформировал граждан, что результаты с 83 участков, где зарегистрированы 54 357 граждан, не использовались при финальных подсчетах. В качестве причины названы заявления о вбросах, хулиганство на местах для голосования, хищение или уничтожение избирательных материалов, а также другие нарушения процедуры. При этом финальные данные незначительно отличаются от обнародованных ранее предварительных итогов.

Комиссия отмечает, что 76 участков, где были отменены результаты голосования, расположены в регионе Буганда. Там оппозиционер Роберт Кьягулани, известный под сценическим псевдонимом Боби Вайн, имеет более высокую поддержку населения, чем действующий глава государства.

«Мы предупредили полицию, чтобы она расследовала каждый случай вмешательства, насилия, нарушения процессов, которые сделали невозможным получение окончательных результатов от этих участков», — заявил судья Саймон Бьябакама.

Примечательно, что свыше 600 сотрудников угандийской Избирательной комиссии, которых подозревают в злоупотреблениях властью на выборах, отстранили от службы в ожидании следственных и административных действий.

Версия оппозиции

Роберт Кьягулани еще до начала голосования заявил, что не признает результаты, если организация выборов не будет прозрачной. После возвращения с избирательного участка оппонент действующего президента оказался в вынужденной изоляции. Полиция оцепила его дом под предлогом обеспечения безопасности и пресечения беспорядков, где удерживала вместе с женой и ребенком на протяжении 11 дней.

Предоставленные Избиркомом сведения дали оппозиционеру еще больше оснований подозревать, что электоральный процесс прошел с нарушениями, а его итоги сфальсифицированы.

Someone tell Gen. Museveni that if he must rig elections, he should be a bit smart! According to EC, he scored 100% at 348 polling stations , & 95 - 99% at many. That all registered voters turned up- no one died, was sick, travelled or just didn't vote! That no ballot was invalid pic.twitter.com/51oBVIqkuu — BOBI WINE (@HEBobiwine) January 30, 2021

Боби Вайн отметил, что по документам Мусевени получил 100% голосов на 348 участках. Добиться такого результата практически невозможно, поскольку реестр избирателей в последний раз обновлялся в декабре 2019 года. А это значит, что за минувший год никто в указанных районах не умер, не уехал, не заболел или не отказался исполнить гражданский долг по любой другой причине.

Впрочем, 14 января в стране открылось 34 684 пункта для голосования. Даже если Вайн добьется отмены результатов на 348 из них, это не изменит общей картины.

Яркий дилетант vs замшелый политик

Прошедшие 14 января выборы президента Уганды стали шестыми в карьере Йовери Мусевени; 76-летний политик руководит страной с 1986 года. Первая половина его правления прошла под знаменем масштабных экономических реформ, значительно улучшивших жизнь простых угандийцев. Однако в последнее время главу государства все чаще обвиняют в авторитаризме и трайбализме, особенно в рамках силовых структур.

Мусевени является кадровым государственным деятелем, получившим соответствующее образование и построившим всю карьеру в области управления страной. С другой стороны, ряд последовательных конституционных реформ, обеспечивших ему все новые переизбрания, создали президенту имидж человека, порабощенного жаждой власти.

Символом нового будущего для народа Уганды стал популярный певец Боби Вайн, который никогда не занимался государственной деятельностью. Своими песнями на остросоциальные темы и образом «простого парня из трущоб» он сумел завоевать популярность среди молодых жителей страны, многие из которых родились и достигли избирательного возраста во время президентства Мусевени.

Кандидаты вели предвыборную кампанию, исходя из прописанного имиджмейкерами сценария. Действующий лидер демонстрировал внешнеполитическую и хозяйственную деятельность. Оппозиционер раскачивал протестные настроения, хотя это и стоило жизней нескольким десяткам его сторонников.

Ожидаемо выборы завершились победой опыта и административного ресурса. Однако треть избирателей отдала свои голоса Роберту Кьягулани, что обеспечивает ему хорошие стартовые позиции в 2026 году, если, конечно, он попробует выдвинуть свою кандидатуру повторно.