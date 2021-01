Нарушения на выборах в Уганде: стопроцентная явка и отмененные результаты

Избирательная комиссия Уганды опубликовала окончательные итоги выборов президента республики. Значительных изменений относительно озвученных ранее предварительных результатов нет, однако предоставленные данные вызвали новые вопросы по поводу легитимности голосования.

Общая явка составила 59% или 10,74 из 18,1 миллиона избирателей. Большинство граждан отдали предпочтение действующему главе государства. Йовери Мусевени победил, набрав 58,38% голосов. Его ближайший соперник Роберт Кьягулани получил 35,08%. Остальные кандидаты не смогли показать результатов выше 1%.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась в претензиях, которые выдвигают к итогам избирательного процесса власти и оппозиция.

Избирком Уганды проинформировал граждан, что результаты с 83 участков, где зарегистрированы 54 357 граждан, не использовались при финальных подсчетах. В качестве причины названы заявления о вбросах, хулиганство на местах для голосования, хищение или уничтожение избирательных материалов, а также другие нарушения процедуры. При этом финальные данные незначительно отличаются от обнародованных ранее предварительных итогов.

Комиссия отмечает, что 76 участков, где были отменены результаты голосования, расположены в регионе Буганда. Там оппозиционер Роберт Кьягулани, известный под сценическим псевдонимом Боби Вайн, имеет более высокую поддержку населения, чем действующий глава государства.

Примечательно, что свыше 600 сотрудников угандийской Избирательной комиссии, которых подозревают в злоупотреблениях властью на выборах, отстранили от службы в ожидании следственных и административных действий.

Роберт Кьягулани еще до начала голосования заявил, что не признает результаты, если организация выборов не будет прозрачной. После возвращения с избирательного участка оппонент действующего президента оказался в вынужденной изоляции. Полиция оцепила его дом под предлогом обеспечения безопасности и пресечения беспорядков, где удерживала вместе с женой и ребенком на протяжении 11 дней.

Предоставленные Избиркомом сведения дали оппозиционеру еще больше оснований подозревать, что электоральный процесс прошел с нарушениями, а его итоги сфальсифицированы.

Someone tell Gen. Museveni that if he must rig elections, he should be a bit smart! According to EC, he scored 100% at 348 polling stations , & 95 - 99% at many. That all registered voters turned up- no one died, was sick, travelled or just didn't vote! That no ballot was invalid pic.twitter.com/51oBVIqkuu