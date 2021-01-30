Публичное заявление экс-президента ЦАР Бозизе грозит ухудшением обстановки в стране

Банги, 30 января. Экс-президент ЦАР Франсуа Бозизе подтвердил, что координирует действия боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

Ответственный за попытку срыва всеобщих выборов и госпереворота политик заявил, что не собирается покидать Центральноафриканскую Республику. Он намерен продолжить эскалацию ситуации в стране, пока официальные власти не пойдут с ним на диалог.

Ранее бывший глава государства скрывался в городе Бода, однако перед приходом в город правительственной армии (FACA) бежал на северо-запад ЦАР. Вскоре его заметили в населенном пункте Ялоке, а позднее — на улицах Боссангоа в окружении боевиков CPC.

#Centrafrique : Image de Bozizé (casquette jaune), lors de son retour avant hier à Bossangoa, entouré d'une centaine de miliciens du CPC. #CARCrisis pic.twitter.com/pgJPtmwtPk — Eve Malonga (@evemalonga) January 29, 2021

Маршрут следования Бозизе не случаен. Именно в этой части страны он искал поддержки среди боевиков, когда Конституционный суд снял его кандидатуру с голосования за главу государства, которое состоялось в декабре 2020 года. Также рядом проходит граница с Чадом, откуда подконтрольная экс-президенту группировка получает снаряжение и подкрепление в виде наемников.

В начале января Прокуратура ЦАР приступила к расследованиям новых преступлений бывшего главы страны. Его подозревают в организации государственного переворота; четвертого в политической карьере. Под руководством Бозизе боевики CPC пытались сорвать проведение выборов в республике, а после принялись совершать нападения на населенные пункты, подрывая стабильность и сея панические настроения среди населения.

Президент Фостен-Арканж Туадера осудил действия Бозизе, которые призваны разрушить демократию в ЦАР. Он отметил, что эффективной борьбе с боевиками CPC препятствует оружейное эмбарго Организации Объединенных Наций, ограничивающее боевые возможности FACA. Однако Совбез ООН на днях в очередной раз продлил действие запрета, чем возмутил жителей страны. Позже участники регионального саммита стран Африки заявили, что будут бороться за пересмотр решения Организации Объединенных Наций.