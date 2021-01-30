Африка установила новый рекорд по числу заболевших коронавирусом

Претория, 30 января. Африканское отделение Всемирной ассоциации здравоохранения (ВОЗ) зафиксировало более 3,5 миллионов случаев COVID-19 на континенте. Отметку в три миллиона заражений Африка прошла 20 дней назад.

Число смертей, связанных с коронавирусом, приближается к 90 тысячам, более 2,9 миллионов пациентов выздоровело.

Наиболее от инфекции пострадали ЮАР, Марокко и Тунис. Причем на долю Южноафриканской Республики приходится более 40% всех зарегистрированных больных — 1 437 798 человек. Для 43 105 жителей страны заболевание стало фатальным.

Ситуация осложняется слабым развитием системы здравоохранения на континенте, в связи с чем население не может получить необходимую помощь. Также опасения ВОЗ вызывает обеспечение африканских стран вакциной в достаточном для создания популяционного иммунитета количестве.

Ранее на несправедливое распределение препаратов для борьбы с COVID-19 указал глава ЮАР Сирил Рамафоса. Во время выступления на форуме в Давосе он обвинил обеспеченные страны в накоплении запаса вакцины сверх необходимого количества.

«Богатые государства приобрели большие партии вакцины от разработчиков и производителей. А некоторые пошли дальше и закупили в четыре раза больше, чем нужно для населения», — отметил южноафриканский президент.

На фоне скупости отдельных государств выделяется позиция России, которая планирует развивать производство препарата «Спутник V» за рубежом, чтобы снабдить необходимым лекарством всех нуждающихся. Отечественная разработка уже зарегистрирована в двух странах Африки: Алжире и Гвинее.