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Африка

Африка установила новый рекорд по числу заболевших коронавирусом

Африка установила новый рекорд по числу заболевших коронавирусом

Претория, 30 января. Африканское отделение Всемирной ассоциации здравоохранения (ВОЗ) зафиксировало более 3,5 миллионов случаев COVID-19 на континенте. Отметку в три миллиона заражений Африка прошла 20 дней назад.

Число смертей, связанных с коронавирусом, приближается к 90 тысячам, более 2,9 миллионов пациентов выздоровело.

Наиболее от инфекции пострадали ЮАР, Марокко и Тунис. Причем на долю Южноафриканской Республики приходится более 40% всех зарегистрированных больных — 1 437 798 человек. Для 43 105 жителей страны заболевание стало фатальным.

Ситуация осложняется слабым развитием системы здравоохранения на континенте, в связи с чем население не может получить необходимую помощь. Также опасения ВОЗ вызывает обеспечение африканских стран вакциной в достаточном для создания популяционного иммунитета количестве.

Сирил Рамафоса

Ранее на несправедливое распределение препаратов для борьбы с COVID-19 указал глава ЮАР Сирил Рамафоса. Во время выступления на форуме в Давосе он обвинил обеспеченные страны в накоплении запаса вакцины сверх необходимого количества.

«Богатые государства приобрели большие партии вакцины от разработчиков и производителей. А некоторые пошли дальше и закупили в четыре раза больше, чем нужно для населения», — отметил южноафриканский президент.

На фоне скупости отдельных государств выделяется позиция России, которая планирует развивать производство препарата «Спутник V» за рубежом, чтобы снабдить необходимым лекарством всех нуждающихся. Отечественная разработка уже зарегистрирована в двух странах Африки: Алжире и Гвинее.

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