Соболь уже три месяца просит еду у жительницы Томской области

Томск, 31 января. Жительница села Корнилово Томской области в своих социальных сетях рассказала, что уже на протяжении трех месяцев соболь просит у нее лакомства.

«Впервые я заметила его в ноябре. Сначала он боялся, но через месяц стал подходить ближе к дому. Я его, конечно же, подкармливаю», — сообщила корреспонденту ФАН Кристина.

Девушка активно занимается возведением собственного дома, поэтому на участке много строительных материалов. По словам Кристины, соболь живет во дворе частного дома под металлическими листами. В планах хозяйки пока не стоит строительство отдельного домика для пушистого зверька.

Корреспондент ФАН обсудил с известным зоологом Евгением Абизовым поведение дикого соболя.

«Вообще соболи входят в семейство куньих. Это мышевидные грызуны, как охотники, поэтому любят мясо и молоко. Сокращение естественных ареалов влечет за собой выход диких животных к человеку», — рассказал ФАН член-корреспондент Российской академии естественных наук Евгений Абизов.

Также ученый подчеркнул, что соболь, как и любой обитатель дикой природы, опасен для человека. Дело в том, что у лесных зверей в организме содержатся гельминты, простейшие паразиты, вирусы и бактерии. А особенно человек должен опасаться укусов, ведь ротовая полость хищников богата микробами.

Ранее ФАН сообщал, что томичи участвуют в ежегодной акции «Елка для буренки». Томское Спецавтохозяйство забирает с мусорных площадок новогодние ели, которые в дальнейшем будут переработаны в витаминный корм для коров.