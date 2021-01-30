Участники регионального саммита стран Африки выступили за снятие эмбарго ООН с ЦАР

Луанда, 30 января. Мини-саммит Международной конференции по району Великих озер (CIRGL), посвященный ситуации в ЦАР, завершился в столице Анголы. Участники мероприятия осудили эскалацию насилия в республике со стороны вооруженных группировок.

На встречу в ангольской Луанде прибыли президенты Республики Конго, Чада и ЦАР, представители Судана и Руанды, глава Экономического сообщества стран Центральной Африки (CEEAC) Гильберто да Пьедаде Вериссимо и исполнительный секретарь CIRGL Самуэль Кахоло.

Собравшиеся поздравили лидера ЦАР Фостен-Арканжа Туадера с переизбранием и подтвердили легитимность прошедших в Центральноафриканской Республике выборов.

Делегаты констатировали ухудшение обстановки в ЦАР, вызванное действиями бандформирований. Отмечается, что среди боевиков присутствует множество иностранных наемников, которые снабжены современным оружием.

Подобное развитие ситуации угрожает миру и безопасности в субрегионе, в связи с чем решением саммита действующим председателям CEEAC и CIRGL поручено предпринять необходимые шаги для снятия с Центральноафриканской Республики оружейного эмбарго ООН.

Также члены CIRGL призвали боевиков прекратить насилие, очистить коридор, соединяющий Банги с Камеруном, и использовать только законные политические методы для отстаивания собственных позиций.

Ранее Совет Безопасности ООН отказался отменять наложенные на ЦАР ограничения, несмотря на несоответствие запрета интересам центральноафриканцев. МИД республики отметил несправедливость решения Совбеза, которое препятствует модернизации вооруженных сил и дестабилизирует обстановку в стране.