Бывший глава московского штаба Навального Виталий Серуканов уверен, что задача организаторов незаконной акции 31 января — спровоцировать кровопролитие, которое можно выгодно «продать» в виде устрашающих картинок в западных СМИ. Эту версию подтверждает появление в Интернете подробной методички, как оппозиционным СМИ освещать акцию в поддержку скандального блогера Алексея Навального. Фактически, это пошаговая инструкция, как при помощи фейков добиться именно той подачи материала, которую хотят видеть западные кураторы Навального.

Те, кто называют акцию 31 января мирной, лгут: цель организаторов — спровоцировать насилие ради эффектных картинок в западных СМИ, согласен с этой точкой зрения бывший заместитель главы московского штаба Навального Виталий Серуканов.

«Конечно, это никакой не мирный протест. Эта акция не является ни выражением людьми своего мнения, ни презентацией некой политической программы. Планируется провокация с намеком на определенный кровавый сценарий. Это надо понимать», — отметил Серуканов в комментарии ФАН.

Организаторы этой провокации находятся не в России, они сидят в западных пропагандистских центрах, как им кажется, в правовой безопасности. Это создает у них ощущение безнаказанности, считает собеседник ФАН.

«Именно поэтому степень радикализации всех предстоящих акций, думаю, будет гораздо выше, чем это даже было на Болотной площади в 2012 году. Уже 31 января следует ожидать самые неожиданные, самые жесткие провокации. Организаторам нужны жертвы с обеих сторон: как со стороны правоохранителей, так и со стороны рядовых участников. Цель — получить необходимую картинку, необходимый контент. Это делается, чтобы западные СМИ в понедельник вышли с заголовками: «Русские убивают русских!», «Режим лютует!» и так далее. Это самая обыкновенная провокация, и кто-то, сидя в Евросоюзе или в США, на этом зарабатывает», — отмечает Серуканов.

Бывший сторонник Навального, хорошо знающий эту кухню, настоятельно советует россиянам не поддаваться на уловки тех, кто строит свою жизнь по западным методичкам, а думать своей головой. Особенно это касается совсем молодых людей, которых пытаются выманить на акцию сторонники Навального.

«Хочу посоветовать родителям: берегите своих детей! Не допускайте, чтобы ваши дети стали просто пушечным мясом ради заработка хитрых дядек!» — призвал Виталий Серуканов.

Напомним, аналогичная методичка для прозападных СМИ распространялась и перед акцией 23 января. Ее источник — «Радио Свобода», признанное в РФ иноагентом. В ходе той акции было задержано более трех тысяч человек, возбуждены десятки административных и несколько уголовных дел. При этом наиболее активные сторонники Навального отправлены под домашний арест за нарушение санитарных норм, в то время как несколько рядовых участников акции находятся в СИЗО.