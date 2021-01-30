Ранен напавший на отделение полиции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

Сургут, 30 января. Следователи возбудили уголовное дело по факту вооруженного нападения на отдел полиции в городе Когалым Ханты- Мансийского автономного округа – Югре. Как стало известно ФАН, мужчину обезвредили прицельным выстрелом. Сейчас он находится в реанимационном отделении местной больницы.

Чрезвычайное происшествие произошло в городе Когалым 30 января около 15 часов. 59-летний местный житель подъехал на автомобиле Шевроле-Нива к зданию полиции ОМВД России по городу Когалым. После чего из ружья 12 калибра стал вести огонь по окнам здания, где в это время несли службу стражи порядка. После этого он проехал к зданию банка на улице Молодежная и обстрелял его. Во время задержания стрелка полицейские потребовали от него бросить ствол. Однако мужчина не выполнил требование полицейских. Сотрудники правоохранительных органов после этого применили табельное оружие и ранили нападавшего.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», — рассказал ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Денис Волощенко.

Подозреваемого после оказания помощи на месте отправили в местную больницу. Сейчас он находится в реанимации. По словам врачей раненый мужчина скорее всего останется жив.

«Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. На требования полицейских не реагировал. Он женат и у него есть взрослые дети. Работает он слесарем на местном предприятии.», — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

Если вина мужчины в инциденте будет доказана, то ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.