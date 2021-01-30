Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Латинская Америка

Бразильские штаты требуют одобрить российскую вакцину «Спутник V»

Бразильские штаты требуют одобрить российскую вакцину «Спутник V»

Бразилиа, 30 января. Верховный суд Бразилии получил запрос на разрешение применения российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Соответствующий документ подписали власти штатов Пернамбуку, Баия, Мараньяу и Пиауи, сообщает Sputnik Brasil.

На одобрении российского препарата настаивает коллегия федеральных прокуроров (CONPEG), дистрибьютор вакцины União Química, правозащитники и орден адвокатов Бразилии (OAB).

«С каждым днем мы все лучше понимаем, что федеральному правительству не удалось получить вакцины в запланированном количестве, а также не удалось начать эффективную кампанию по вакцинации населения», — гласит заявление коллегия федеральных прокуроров.

Правительство штата Баия требует Верховный суд обратить внимание на вакцинацию российским препаратом в странах-членах Панамериканской организации здравоохранения. 17 января Национальный фармрегулятор Anvisa отказал União Química в разрешении на экстренное применение российской вакцины, поскольку препарат еще не прошел третью фазу клинических испытаний в Бразилии. Власти бразильских регионов надеются, что высшая судебная инстанция своим решением может разрешить применение «Спутник V» в экстренных случаях вопреки позиции регулятора.

Правительство Баии считает, что требования Anvisa противоречат общественным интересам, поскольку ранее регулятор не требовал испытаний в бразильских условиях для медикаментов и вакцин против других болезней.

«Почему для лекарств, фармацевтической продукции и даже для других вакцин не требовались испытания (на бразильских добровольцах. — Прим. ФАН), а сейчас они нужны для одобрения использования в экстренном порядке? Это вопрос, на который мы ждем ответа», — сказал пресс-секретарь совета губернаторов северо-восточных штатов Тьяго Кампос.

Решение по обращению будет принимать один из самых опытных судей Рикарду Левандовски. Тьяго Кампос выразил уверенность в положительном решении Левандовски.

«Мы беседовали со многими специалистами из Anvisa, с бывшими министрами здравоохранения и мы надеемся, что решение министра Рикарду Левандовски будет благоприятным», — заявил пресс-секретарь.

В сентябре 2020 года правительство штата Баия заключило с РФПИ соглашение на покупку и производство в штате 50 миллионов доз вакцины «Спутник V», однако без одобрения Anvisa власти не могут применять российский препарат в процессе вакцинации населения. С начала пандемии COVID-19 вирусом Sars-Cov-2 заразились 9,12 млн бразильцев, более 223 тысяч из них скончались от осложнений. В настоящее время более 2 миллионов граждан Бразилии привились вакцинами CoronaVac и AstraZeneca. Ранее федеральные власти сообщали о трудностях с поставками вакцины из Китая и Индии соответственно.

Бразильские штаты требуют одобрить российскую вакцину «Спутник V»

Новости партнеров