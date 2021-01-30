Иноагенты разослали методичку по фейкам при освещении незаконной акции 31 января

В Интернете распространяется подробная методичка, как освещать в оппозиционных СМИ акцию в поддержку скандального блогера Алексея Навального, намеченную на 31 января. Фактически, за сутки до акции опубликована подробнейшая методичка (с паролями и явками), как при помощи фейков добиться эффектной картинки для западных СМИ. Именно такой документ оказался в распоряжении издания Telegraph.

Как оказалось, методические указания по дестабилизации ситуации в России распространяет не только «Радио Свобода», признанное иностранным агентом, но и издание «7x7 — Горизонтальная Россия». Это издание создано членами организации «Мемориал», также признанной в России иностранным агентом.

«7x7» распространяет техническое задание для тех, кто готов рискнуть, обещая солидные гонорары за «подходящие» фото и видео.

Требования из методички больше похожи на план боевых действий. Главная задача — показать масштаб акции: изобразить «массовость» протеста и «страх» властей, которые выставляют против «мирных протестующих» значительное количество полиции и Росгвардии.

Организаторы просят показывать перемещения участников незаконной акции и реакцию на это полиции, обращать особое внимание на блокировку правоохранителями улиц, а также уделить максимальное внимание задержаниям.

«Старайтесь опознать задержанных, если это публичные люди (правозащитники, активисты, журналисты). Фиксируйте задержания на фото или видео», — призывают авторы методички, давая сразу технические задания по съемке.

В поле внимания западных кураторов — лозунги, скандирования и «необычные» плакаты, поведение протестующих, включая так называемую «игру в снежки», применение силы полицией и так далее.

При этом детей, которых оппозиция, напомним, активно заманивает на акцию, снимать как раз не рекомендуется.

В методичке заботливо заготовлена «рыба» для заметок об акции по регионам, особенно там, где была отмечена активность сторонников Навального. «Горизонтальная Россия» предлагает добровольцам-собкорам заранее заполнить форму, чтобы корочками СМИ и липовым «редакционным заданием» прикрыться в случае задержания. Ну и стандартные советы — взять запасной телефон или блок питания, заблокировать доступ к телефону и так далее. Все эти советы уже неоднократно распространялись провокационным ресурсом ОВД-Инфо.

Так что, судя по всему, прозападные СМИ к производству фейков об акции 31 января полностью готовы.

Напомним, неделю назад, накануне незаконной акции 23 января журналистам прозападных СМИ точно так же разослали «внутреннюю инструкцию» по отработке темы с Навальным. Методичку предоставило «Радио Свобода», иноагент, финансируемый Госдепом США. Представителям СМИ были выданы четкие рекомендации, как подать происходящее с нужной западному заказчику точки зрения. Судя по всему, эту тактику решено применить и 31 января.