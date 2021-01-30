Украинцы обиделись на Джо Байдена за невнимание и звонок Владимиру Путину

На Украине уже несколько дней очень обижаются на то, что новый американский президент Джо Байден в первую очередь позвонил не Владимиру Зеленскому, а лидеру РФ Владимиру Путину. При этом даже «свидомые» политологи признают: так происходит из-за отсутствия политической субъектности у Украины, а ее руководителям явно не хватает «политической виагры». Корреспондент ФАН передает из Киева.

В политической элите Украины царит уныние, причина которого — вопиющее невнимание со стороны западных партнеров. Местные политологи не устают напоминать: в ноябре Зеленский одним из первых поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США, а в январе — с инаугурацией. Но глава Белого дома ответил на это черной неблагодарностью: в первую же неделю полномочий он позвонил не ему, своему лучшему украинскому другу, а президенту России Владимиру Путину! И ладно бы просто позвонил — о погоде поговорить или, там, о ядерном разоружении. Но нет — Байден и Путин обсудили «украинскую проблему». При этом не уведомив и не спросив совета у самого источника проблем — Киева.

По местным политическим понятиям, со стороны Штатов это просто дикий игнор и неуважение. Сторонники экс-президента Петра Порошенко и бывшие члены его режима злорадно высказываются, что «вот раньше-то с настоящими патриотами Украины США всегда советовались и обсуждали свои действия». Отчасти они правы: тот же Байден и другие американские кураторы Украины никогда не стеснялись звонить в Киев, чтобы громко высказать ему свои требования и выслушать в ответ «Будет сделано!» от Банковой. Кстати, именно при Порошенко Штаты привыкли разговаривать с Киевом в повелительном тоне. Затем этот тон переняли и другие западные партнеры Украины вроде Евросоюза и МВФ.

Тем не менее тогда в Вашингтоне еще хотя бы стремились разговаривать с украинскими политиками, пусть и в повелительном тоне. Сейчас же, пока официальный куратор Украины в Госдепе не назначен, американцы обходятся и вовсе без разговоров с Киевом. Экс-посол Украины в США Валерий Чалый сделал грустное заявление.

«Понятно, что срок действия ДСНВ-3 истекает, и россияне бросили все силы на переподписание этого документа с США. Кто-то из украинских дипломатов скажет, что не так важно, кто первым переговорил с президентом США. Но я так не думаю. После инаугурации лидер Украины поздравил президента США одним из первых. И Украина должна была быть первой на аудиенции».

Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк тоже высказался по этому поводу.

«Телефонный разговор между Байденом и Путиным обозначил ключевой приоритет новой администрации. Байден показал безусловную поддержку Америкой суверенитета и территориальной целостности Украины. И поставил этот вопрос первым в числе угроз и рисков со стороны России».

В общем, даже если внимания Киеву в Вашингтоне не уделяют, то его надо придумать и озвучить, считают на Украине. Тем временем вменяемые политические эксперты ехидно отмечают, что «Байден поговорил об Украине уже и с Меркель, и с Макроном, и с Путиным, но только не с украинским президентом».

Дошло до того, что явный пердимонокль отметили даже «свидомые» эксперты, всегда топившие за Украину и в симпатиях к России не замеченные. Один из них — Евгений Магда, директор Института мировой политики, который в ходе брифинга в Киеве заявил, что «Украине остро не хватает политической субъектности, и в Вашингтоне этим пользуются».

«В ходе беседы президентов Джо Байдена и Владимира Путина речь шла о поддержке Америкой суверенитета Украины, что позитивно. Но Вашингтон явно ощущает нехватку доверия к Киеву, ведь Байден говорил с Путиным об Украине, даже не обсудив позиции с ее президентом Зеленским. Это характеризует как качество украинской внешней политики, так и расклады в международных отношениях», — признал он.

А ведь еще в 2017 году украинские эксперты горделиво отмечали, что после избрания Дональда Трампа Украина «обогнала» РФ не только в первом разговоре президентов двух стран, но и в первой официальной встрече! Впрочем, уже тогда это можно было считать сомнительным поводом для гордости — хотя бы с учетом того, что в разгаре был скандал вокруг «русского вмешательства» и Трамп как огня боялся набрать номер лидера России. Ныне же «свидомые» украинцы сами признают, что «ситуация кардинально изменилась».

«С учетом всех предыдущих событий меня бы удивило, если бы было наоборот. Увы, президент Зеленский не относится к числу политических тяжеловесов. А Украина не является постоянным членом Совбеза ООН, НАТО или Евросоюза. Поэтому все логично, к сожалению. Ситуация четко отражает состояние дел страны на международной арене, — сказал Магда. — Да, Песков заявил, что «у Байдена и Путина большие различия в отношении Украины», и это плюс. Но ситуация была бы куда выгоднее для Киева при другой схеме: сначала разговор Байдена и Зеленского, а затем беседа Байдена и Путина. Но в ситуации, когда Украина получила санкции от Вашингтона за попытки своих граждан вмешаться в президентские выборы, по-другому быть и не могло. Сегодня у США нет оснований доверять Украине. У нас в стране возбуждены уголовные дела о коррупции, в которых фигурирует Байден. Поэтому не может быть никакого согласования позиций между президентами».

По мнению аналитика-националиста, у украинцев вообще очень много «байдено-иллюзий», потому что многие в местной элите живут еще декабрем 2015 года, когда тот выступал в Верховной раде.

«Тогда все аплодировали словам Байдена о «необходимости резкого усиления борьбы с коррупцией». Но дальше аплодисментов дело не пошло, и коррупция в стране выходит на новый, ранее невиданный уровень. По моим ощущениям, Украина стоит перед перспективой, когда на ее примере во всем мире будут изучать тлетворное влияние коррупции на государство. Это на самом деле тихий ужас! — признал эксперт. — Более того, есть угроза, что скоро на Западе об украинских делах будут договариваться вовсе без Украины. Да, пока что это несвершившийся факт, но дело идет именно к этому».

Евгений Магда напомнил, что в 2020 году США содействовали вступлению Украины в «Программу расширенного партнерства с НАТО».

«Надеюсь, это было сделано не для того, чтобы договариваться об Украине без Украины. Но для того, чтобы наша страна могла вновь стать самостоятельным игроком на мировой арене, она должна прийти к консенсусу внутри себя. Ни госсекретарь Тони Блинкен, ни вице-президент Камала Харрис, ни тем более сам Джо Байден не приедут в Киев для того, чтобы собрать всех за круглым столом и сказать: «Хлопцы! Боритесь — и поборете!» С 2014 года мир стал совсем другим, а украинская политическая элита с тех пор сильно потеряла в мощи. Иногда кажется, что те люди, которые сегодня возглавляют страну, являются политическими импотентами. Но на Западе уже никто не станет выдавать им политическую виагру!» — уверен он.

Аналитик считает, что Украина в своих отношениях с Россией должна вести себя так, как вел себя Израиль в ходе Кэмп-Дэвидского процесса между Тель-Авивом и арабскими странами.

«Кроме того, Киев должен постоянно искать контакты с США и уметь быть интересен партнерам. Во-первых, Украина в этом году открывает рынок земли. Наша страна является одним из главных мировых экспортеров зерна, как и США, и могла бы выступить с рядом инициатив в сфере сельского хозяйства. Во-вторых, Америка сильно заинтересована в продаже своего сжиженного газа в Европу. Но в Киеве никто не прикладывает усилия, направленные на то, чтобы дойти до уровня польского Свиноусьце или литовской Клайпеды, где построены готовые терминалы СПГ. В-третьих, Украина могла бы заменить ядерное топливо, до сих пор закупаемое в России, на американское. Так, компания Westinghouse уже давно хочет зайти на рынок Киева. В-четвертых, мы могли бы принять законы, открывающие рынок огнестрельного оружия, и предложить Америке его заполнить. В общем, тех сфер, которыми мы могли бы заинтересовать США, много, нужно только начать действовать», — перечислил Магда.

Но вместо реальных дел в Киеве звучат наивные ожидания, что вот поедут глава ОП Андрей Ермак или новый посол Украины Оксана Маркарова в США и мигом всех там очаруют, указал эксперт. И вся Америка тут же вновь захочет помогать Украине.