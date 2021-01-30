Правительство Чада обязали трудоустроить тысячи граждан за десять дней

Нджамена, 29 января. Объединение молодежных ассоциаций и движений Чада (CAMOJET) заявило, что устроит «крупномасштабные акции», если правительство не трудоустроит 20 тысяч граждан, передает издание Tchad Infos.

По данным СМИ, работа администрации республики прекращена вследствие профсоюзной забастовки. В связи с этим на государственной службе не могут начать работать тысячи молодых людей. Однако органы власти отказываются сотрудничать с организацией для осуществления эффективного найма.

«Жаль, что набор не осуществляется прозрачно. Соискатели, проживающие за границей, отправляют резюме по электронной почте, а другие вынуждены платить за такую возможность», — поделился президент CAMOJET Дуксия Сенгор.

Объединению молодежных ассоциаций и движений пришлось поставить ультиматум правительству Чада: если забастовка не будет прекращена в течение десяти дней, то члены организации проведут на улицах протестные акции.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что в преддверии выборов президента республики общественное движение Transformateurs анонсировало марш в Нджамене против кандидатуры действующего лидера Идриса Деби, который управляет страной последние 30 лет.