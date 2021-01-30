Катя Лель рассказала, как отмечает праздники и будет ли вакцинироваться от COVID-19

Российская певица, известная под псевдонимом Катя Лель, рассказала ФАН, как относится к ряду праздников.

«14 февраля, 23 февраля, 8 марта мы, конечно же, празднуем — всегда в семейном кругу и в творческом тоже, ведь работа напрямую связана с эмоциями и радостями для людей», — высказалась Лель.

Певица добавила, что надеется, в 2021 «все вернется на круги своя», и эти праздники снова обретут свою силу доброты и любви.

Отвечая на вопрос журналиста о планах вакцинироваться от коронавирусной инфекции, Лель заявила, что категорически против этого.