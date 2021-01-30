Актер Юрий Соломин рассказал ФАН, что повлияло на его отношения с животными

Российский актер Юрий Соломин "души не чает" в своих домашних питомцах. Об этом он рассказал в интервью ФАН.

"Мне когда-то бабушка, когда я еще не умел читать, во время войны, прочитала «Каштанку» Чехова. Хотите верьте, хотите нет, я плакал. И по сегодняшний день, когда вспоминаю, у меня комок в горле. Хотя я ее потом отдельно читал, но общее впечатление у меня осталось в душе" — поделился Соломин воспоминаниями из детства.

Актера настолько растрогала история Каштанки, что он помнит ее по сей день. Мать Соломина даже подарила сыну щенка на один из дней рождения — в семье актера знали о его безграничной любви к животным.

"Однажды моей маме было нечего мне подарить на день рождения в июне месяце в Чите. Я, по-моему, классе в 8-м учился. Она мне подарила маленького щенка. До сих пор в моей семье животные", — рассказал Соломин.

По словам собеседника издания, его самые близкие люди разделяют такое отношение к питомцам.

"И жена моя была такая тоже с придурью немножко. У меня сейчас три собаки на даче живут и три кота. Ко мне дочка еще приехала, она мне помогает сейчас, живет со мной, она привезла с собой тоже трех собачонок маленьких. Породистые, но нездоровые собаки. Она их подбирала, лечила, и вот теперь они живут, прибегают ко мне в комнату, улыбаются, лают", — поделился Соломин.

По его словам, такая суета вокруг продляет ему жизнь. Ради этого он каждую неделю ездит на дачу.

"И все мои друзья мне помогают, потому что у каждого из них тоже есть кошки, собаки. Сейчас, кстати, смотрю фильм «Пес». Я не пропустил ни одной серии. Потому что очень хороший пес и очень хорошее это трио молодых актеров, один из них вот уже сезон работает в нашем театре [Никита Панфилов]. Вы влюбились в него, понимаете, и в собаку", — сказал Соломин.

Актер был бы не против завести себе подобного пса, но, по его словам, не может себе этого позволить из-за того, что у него уже есть одна.

"Порода для меня не имеет никакого значения. Я могу сразу определить, какая это собака. Не по породе, а по тому, как она относится. И все мои правнуки, они тоже с собаками растут", — рассказал Соломин.

Не только собак любит Юрий Соломин. У него есть и кот, в котором он "не чает души".