В Telegram-канале появились личные данные работающих на митингах российских силовиков

На одном из каналов в Telegram начали публиковать персональные данные сотрудников правоохранительных органов, задействованных в задержании участников несанкционированных акций. На полицейских, представителей силовых структур и бойцов Росгвардии на этом канале оказалось собрано целое досье. На всеобщее обозрение выставлены имена, фамилии, фотографии, номера телефонов, а также ссылки на страницы в соцсетях. Создатели канала не обошли вниманием и персональные данные родственников силовиков, информацию об их семьях и детях. Сейчас на этом Telegram-канале уже зарегистрировано около 8500 участников. В него также встроен специальный поисковый механизм, который позволяет в анонимном режиме загрузить данные, добавляемые в отчет.

«Я думаю, это делается с целью запугивания сотрудников, — сказал корреспонденту ФАН генерал-майор полиции, начальник УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве Александр Подольный. — Но сотрудники у нас не из робких, не поддадутся ни на какие провокации. Будут честно нести свою службу по охране и обеспечению общественного порядка. Сотрудник прежде всего выполняет задачи, поставленные ему Конституцией, — это обеспечивать безопасность наших с вами граждан. А если кто-то призывает что-то выяснять с сотрудником, который участвовал в задержании, в охране общественного порядка, — это противозаконные действия, за которые полагается ответственность».

Собеседник ФАН добавил, что подобные явления не редкость — сотрудники правоохранительных органов часто сталкиваются с тем, что зачинщики разного рода беспорядков объявляют их «в розыск». Однако это не мешает им и дальше исполнять свой долг.

Ранее ФАН рассказывал, что в Екатеринбурге возбудили два уголовных дела о применении насилия к полицейским.