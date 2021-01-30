Власти Чада не признают атаку боевиков на правительственную армию

Нджамена, 29 января. Группировка «Национальный фронт за демократию и справедливость в Чаде» (FNDJT) сообщила об атаке на армию правительства республики, передает издание Alwihda Info.

Представитель вооруженного формирования Абдалла Чиди Джоркодей заявил, что нападение произошло в провинции Тибести. Он охарактеризовал его как «разрушительное».

«Удивленные жестокостью атаки, силы Идриса Деби (президент Чада — прим. ФАН) спасались бегством, бросив оружие и технику, а также пленных и раненых», — утверждает член FNDJT.

Однако в комментарии Alwihda Info министр связи республики Шериф Махамат Зене опроверг эту информацию, назвав ее «пропагандой».

По словам главы Минсвязи Чада, все было совершенно иначе: автомобили неизвестных работорговцев ворвались на территорию, где незаконно добывают золото. Преступники направлялись к границе с Ливией, но там их нагнала правительственная армия.

«Не было ни убитых, ни пленных, ни материального ущерба. Просто вооруженное формирование неуклюже пытается скрыть этот набег торговцев в пространстве между Ливией, Нигером и Чадом», — возмутился политик.

Тем не менее ни одна из версий произошедшего не имеет весомых доказательств.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что в республике 11 апреля 2021 года пройдут президентские выборы. Одним из кандидатов станет действующий глава государства Идрис Деби, который руководит страной последние 30 лет. Чадцы выступают против его переизбрания, поэтому устраивают акции, митинги и шествия.