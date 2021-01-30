Шейнин поддержал Симоньян в вопросе присоединения Донбасса к РФ

Москва, 30 января. Главный редактор Russia Today и информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян стала участницей организованного руководством ДНР форума «Русский Донбасс», пишет «ПолитПазл».

Со сцены в Донецке она заявила о необходимости присоединения ДНР и ЛНР к территории России.

«Россия-матушка должна забрать Донбасс к себе, чтобы регион стал частью огромной, великой, щедрой Родины», — сказала телеведущая.

Поддержал женщину и ее коллега — телеведущий Артем Шейнин. В специальном интервью для NEWS.ru он подчеркнул, что Донбасс и есть часть России и ничего не изменится, когда он войдет в состав РФ. Помимо этого, журналист также ратует за то, чтобы подобную позицию приняли и в Киеве и остановили братоубийственную войну.

«Но поскольку вы задаете вопрос про признание республик или включение Донбасса в состав РФ, я вам отвечу так: я буду среди тех, кто будет стоя этому рукоплескать, среди тех, кто этого очень ждет и считает присоединение абсолютно правильным», — подчеркнул Шейнин.

Телеведущий уточнил, что его мнение сугубо личное и, возможно, может не совпадать с позицией российского правительства. В Кремле на заявление Симоньян уже отреагировали. Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков указал, что главред RT не является рупором официальной позиции власти и на сегодня вопрос вхождения Донбасса в состав РФ остро не стоит.