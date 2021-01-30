Адвокат Жорин усомнился в законности продажи квартиры дочери Юлии Началовой

Информацию о том, что бывший возлюбленный Юлии Началовой, хоккеист Александр Фролов, намерен выселить 15-летнюю дочь певицы Веру Алдонину из квартиры ее матери, прокомментировал адвокат Сергей Жорин. По мнению эксперта, в этой ситуации нельзя руководствоваться эмоциями — родителям Началовой необходимо спокойно разобраться, была ли сделка между влюбленными официальной.

Ранее ФАН писал, что хоккеист внезапно заявил о своих претензиях на четырехкомнатную квартиру Юлии Началовой, сообщив ее родителям, что является собственником половины ее апартаментов в элитном жилом комплексе «Кутузовская ривьера». Неожиданно выяснилось, что певица отписала Фролову 1/2 долю в своей недвижимости в обмен на финансовую помощь хоккеиста при организации ее музыкального тура и записи альбома. До сих пор Александр Фролов молчал об этой сделке, но теперь ему понадобились деньги, и спортсмен заявил о своих правах. Эта новость была для родителей Юлии шокирующей — оказалось, что их несовершеннолетняя внучка должна расстаться с квартирой своей матери. По мнению Сергея Жорина, сейчас самое время разобраться с деталями этого соглашения между Юлией и Александром.

«Красиво» или «некрасиво» — это не всегда понятия, параллельные понятиям «законно» или «незаконно», — сказал он в комментарии ФАН. — Когда происходит отчуждение недвижимости, любые права, ограничения, обременения возникают только в момент государственной регистрации. Поэтому, если есть какие-то сомнения в законности отчуждения, надо с этим разобраться. Вот это слово «отписала» мне не совсем понятно. Это могла быть купля-продажа, это могло быть дарение или какая-то другая сделка. В этом можно разобраться, попытавшись обжаловать сделку, запросить регистрационное дело, потому что любое отчуждение или обременение — это достаточно большой комплект документов».

Адвокат добавил, что, если даже была зарегистрирована сделка купли-продажи, необходимо проверить, передавались ли деньги от покупателя к продавцу и есть ли соответствующие документы.

«Если не передавались, то на этом основании можно попытаться обжаловать сделку, — добавил Жорин. — То есть надо разобраться, а имела ли место та ситуация, о которой сейчас стало известно родителям. А если действительно сделка была законной, то самый лучший способ — договориться сторонам между собой не с позиций «красиво-некрасиво», а с других позиций. Если законная сделка была, но на сегодняшний день она неудобна семье Юлии, значит, нужно договариваться либо выкупать эту долю».

Тем временем бывший муж Юлии Началовой заявил, что не намерен терпеть оскорбления, и готовится к суду с Ларисой Долиной.