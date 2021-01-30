Максим Галкин с дочерью порезвились на горках у себя во дворе

Москва, 30 января. Певица Алла Пугачева вместе с молодым супругом, комиком и телеведущим Максимом Галкиным, весело проводят начало года. Наступление 2021 года звездная пара отметила в своем замке в компании с композитором Игорем Николаевым, Юлией Проскуряковой и другими звездами.

Во время зимних каникул Пугачева посетила своих подруг, а Максим уже начал скучать по лету. Но снег тоже порадовал юмориста, и он отправился с дочерью Лизой на прогулку.

У Лизы изысканный вкус, и она похвалила папин лук. Девочка не постеснялась сделать это на французском языке.

А похвалить было что. Галкин надел яркий оверсайз-пуховик, джинсы и спортивную шапку. После хвалебных отзывов наследницы папа и дочь отправились кататься с горок в саду. За эту зиму Галкиным удалось построить необычную высокую и довольно экстремальную горку. Первой с нее скатилась Лиза, а затем рискнул прокатиться и отец семейства. Свой восторг скрыть звезде не удалось, и он поделился радостью в Instagram.

«Сделали горку со специальными углублениями, чтобы огибать деревья, одно даже затянули поролоном — получился настоящий мини-бобслей. Пока Гарри занимается французским, мы с Лизой оттянулись по полной», — пояснил Максим Галкин.

Подписчики и друзья оценили горку и веселый нрав артиста и его прекрасной дочурки.