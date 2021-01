Президент Гаити переписывает конституцию по образцу США

Комиссия по изменению конституции Гаити обнародовала некоторые подробности проекта, который планируется вынести на конституционный референдум в апреле 2021 года. В новой конституции страна лишится премьер-министра и верхней палаты парламента, зато получит иностранных граждан в государственном аппарате, передает издание RFI.

Конституционный референдум был назначен по предложению президента Гаити Жовенеля Моиза. Как сообщает RFI, глава островного государства намерен создать систему государственного управления по образцу Соединенных Штатов: в текст проекта включены положения об упразднении должности премьер-министра и создании поста вице-президента. Таким образом президент Гаити расширит свои полномочия, получив прямой контроль над кабинетом министров.

Президент Моиз также планирует привлечь к управлению государством американцев с гаитянскими корнями — новая версия основного закона страны позволит иностранцам гаитянского происхождения занимать государственные должности и наделит их пассивным избирательным правом, разрешив голосовать на всех выборах. По данным американского бюро переписи населения, в 2018 году в США проживало более 1 миллиона гаитянцев. Около 900 тысяч выходцев из Гаити также проживают в соседней Доминиканской республике, составляя около 10% от населения страны. Население самого Гаити оценивается в 11 миллионов человек.

Жовенель Моиз неоднократно критиковал систему сдержек и противовесов в политической системе Гаити, из-за которой оппозиция в парламенте неоднократно мешала планам президента. Анонсировав конституционную реформу в январе 2020 года, глава государства не скрывал, что она будет направлена на усиление исполнительной власти в ущерб законодательной.

В новом тексте конституции Моиз предлагает отказаться от двухпалатного парламента, упразднив Сенат. Комиссия по изменению основного закона от 1987 года считает, что в верхней палате парламента «нет политического смысла», однако оппозиция уверена в желании президента ограничить полномочия законодателей.

Отношения между Сенатом и президентом обострились в сентябре 2019 года, когда оппозиционные сенаторы утроили погром в зале заседаний и отказались утверждать в должности премьер-министра Фрица Уильяма Мишеля, назначенного Жовенелем Моизом. В течение следующих двух недель в стране развернулись масштабные акции протеста и беспорядки, в которых погибли 17 и пострадали 189 человек.

Haïti: yesterday sept 9th 2020, police brutality at students protest demanding teachers at school at pompier.check it out pic.twitter.com/hAuJcfnZ1v

Уже больше года Жовенель Моиз управляет страной в режиме «ручного управления» после того как он распустил парламент в январе 2020 года — президент объявил об истечении срока мандатов большинства депутатов и сенаторов.

Изменения ожидают и судебную ветвь власти — рабочая группа предложила создать еще одну высшую судебную инстанцию вдобавок к существующему кассационному суд, а также учредить пост генерального прокурора. Помимо этого, авторы новой конституции предложили снизить минимальный возраст претендентов на государственные должности с 35 до 25 лет, а также гарантировать женщинам не менее 35% всех руководящих должностей.

Рабочая комиссия по конституции продолжает работу несмотря на требования отставки президента и заявлений о его нелегитимности. Жовенель Моиз занял должность президента Гаити 7 февраля 2017 года. Его вступление в должность произошло спустя год после окончания полномочий предыдущего президента Мишеля Мартелли из-за долгого разрыва между первым и вторым туром выборов. Согласно действующей конституции Гаити, президентский срок может быть сокращен на время, в течение которого в стране были проблемы с подсчетом голосов или проведением выборов. По этой причине местная оппозиция считает, что Моиз должен покинуть свой пост 7 февраля — ровно через пять лет после того как в 2016 году закончились полномочия Мишеля Мартелли.

Aside from Senator Nenel Cassy, at least a dozen activists in the southern town of Miragoâne was arrested today. This is how #Haiti's TonTon Macoute police reacted to protesters...with live bullets. https://t.co/gWTkxQzWsK pic.twitter.com/gpe3YRchKG