Президент Гаити переписывает конституцию по образцу США

Комиссия по изменению конституции Гаити обнародовала некоторые подробности проекта, который планируется вынести на конституционный референдум в апреле 2021 года. В новой конституции страна лишится премьер-министра и верхней палаты парламента, зато получит иностранных граждан в государственном аппарате, передает издание RFI.

Маленькая Америка

Конституционный референдум был назначен по предложению президента Гаити Жовенеля Моиза. Как сообщает RFI, глава островного государства намерен создать систему государственного управления по образцу Соединенных Штатов: в текст проекта включены положения об упразднении должности премьер-министра и создании поста вице-президента. Таким образом президент Гаити расширит свои полномочия, получив прямой контроль над кабинетом министров.

Президент Моиз также планирует привлечь к управлению государством американцев с гаитянскими корнями — новая версия основного закона страны позволит иностранцам гаитянского происхождения занимать государственные должности и наделит их пассивным избирательным правом, разрешив голосовать на всех выборах. По данным американского бюро переписи населения, в 2018 году в США проживало более 1 миллиона гаитянцев. Около 900 тысяч выходцев из Гаити также проживают в соседней Доминиканской республике, составляя около 10% от населения страны. Население самого Гаити оценивается в 11 миллионов человек.

Наступление на законодательную ветвь власти

Жовенель Моиз неоднократно критиковал систему сдержек и противовесов в политической системе Гаити, из-за которой оппозиция в парламенте неоднократно мешала планам президента. Анонсировав конституционную реформу в январе 2020 года, глава государства не скрывал, что она будет направлена на усиление исполнительной власти в ущерб законодательной.

В новом тексте конституции Моиз предлагает отказаться от двухпалатного парламента, упразднив Сенат. Комиссия по изменению основного закона от 1987 года считает, что в верхней палате парламента «нет политического смысла», однако оппозиция уверена в желании президента ограничить полномочия законодателей.

Отношения между Сенатом и президентом обострились в сентябре 2019 года, когда оппозиционные сенаторы утроили погром в зале заседаний и отказались утверждать в должности премьер-министра Фрица Уильяма Мишеля, назначенного Жовенелем Моизом. В течение следующих двух недель в стране развернулись масштабные акции протеста и беспорядки, в которых погибли 17 и пострадали 189 человек.

Haïti: yesterday sept 9th 2020, police brutality at students protest demanding teachers at school at pompier.check it out pic.twitter.com/hAuJcfnZ1v — yvonvilius (@viliusyvon) September 10, 2020

Уже больше года Жовенель Моиз управляет страной в режиме «ручного управления» после того как он распустил парламент в январе 2020 года — президент объявил об истечении срока мандатов большинства депутатов и сенаторов.

Прочие изменения

Изменения ожидают и судебную ветвь власти — рабочая группа предложила создать еще одну высшую судебную инстанцию вдобавок к существующему кассационному суд, а также учредить пост генерального прокурора. Помимо этого, авторы новой конституции предложили снизить минимальный возраст претендентов на государственные должности с 35 до 25 лет, а также гарантировать женщинам не менее 35% всех руководящих должностей.

Мечты о конституции на фоне протестов

Рабочая комиссия по конституции продолжает работу несмотря на требования отставки президента и заявлений о его нелегитимности. Жовенель Моиз занял должность президента Гаити 7 февраля 2017 года. Его вступление в должность произошло спустя год после окончания полномочий предыдущего президента Мишеля Мартелли из-за долгого разрыва между первым и вторым туром выборов. Согласно действующей конституции Гаити, президентский срок может быть сокращен на время, в течение которого в стране были проблемы с подсчетом голосов или проведением выборов. По этой причине местная оппозиция считает, что Моиз должен покинуть свой пост 7 февраля — ровно через пять лет после того как в 2016 году закончились полномочия Мишеля Мартелли.

Aside from Senator Nenel Cassy, at least a dozen activists in the southern town of Miragoâne was arrested today. This is how #Haiti's TonTon Macoute police reacted to protesters...with live bullets. https://t.co/gWTkxQzWsK pic.twitter.com/gpe3YRchKG — Madame Boukman - Justice 4 Haiti ???????? (@madanboukman) January 21, 2021

Действующий президент не согласен и считает, что вправе управлять государством до 2022 года. Перед президентскими выборами, назначенными на сентябрь 2021 года, в апреле должен пройти референдум по изменению конституции. При этом в действующей конституции Гаити не предусматривается изменение основного закона государства путем референдума. Оппозиция обвиняет Моиза в переписывании законов для продления полномочий и требует покинуть президентское кресло. Лидеры оппозиции объявили, что 31 января во всех городах самой бедной страны Латинской Америки начнутся антиправительственные акции и забастовки.