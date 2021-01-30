Двойные стандарты по-латиноамерикански: Илья Варламов сравнил Россию с Бразилией

Представители оппозиционной общественности нередко применяют механизм сравнения политической и социальной ситуации в России с другими государствами, имитируя международную аналитику, используя двойные стандарты и избирательно рассматривая отдельные аспекты жизни в других частях света. Всегда — не в пользу Российской Федерации.

Одним из наиболее известных рупоров прозападной повестки в данном сегменте является журналист и блогер Илья Варламов, несколько дней назад сравнивший Россию с Бразилией — страной, в которой, по его словам, царит «свобода и демократия».

Специалисты Центра нарушений прав человека ознакомились с новым видеороликом Ильи Варламова, в котором сравниваются Россия и Бразилия, и разбираются, что из озвученного медиактивистом имеет отношение к бразильской действительности.

28 января 2021 года на Youtube-канале Ильи Варламова появился видеоролик под названием «Бразилия: как Россия, только лучше | От рабства и диктатуры к свободе и демократии».

В нем Варламов рассказывает о том, что пути исторического развития Бразилии и России «во многом пересекаются».

В своей работе он обращается к практике двойных стандартов, которая широко применяется западной либеральной общественностью по отношению к России. В частности, главное сходство двух государств состоит якобы в том, что на их территориях до второй половины девятнадцатого века существовали системы порабощения населения. В данном случае имеются в виду разновидность рабства, используемого на территории Бразилии, и крепостное право Российской империи.

Далее блогер рассуждает о том, что в XX веке во главе обеих стран встали диктаторы — Иосиф Сталин и Жетулио Варгас, после смерти которых наступила короткая «оттепель», но затем к власти в Бразилии пришла военная хунта, а СССР вступил в эпоху застоя.

После этого транслируется мысль о том, что «уже более 30 лет в государстве проходят честные и демократичные выборы». Рассказ также дополняется сравнением действующих президентов Владимира Путина и Жаира Болсонару. Их обоих Варламов описал как авторитарных политиков правого толка, даже признал некую одиозность бразильского президента, рассуждающего о том, что «лучше иметь мертвого сына, чем сына-гея».

Впрочем, по мнению российских оппозиционных кругов, существующая в Бразилии система «сдержек и противовесов» не позволяет даже такому человеку, как Жаир Болсонару, серьезно повлиять на состояние чьих-либо прав и свобод.

Ситуацию с наркоторговлей в Бразилии медиактивист охарактеризовал как родственную той, что была в Российской Федерации в 1990-х годах. В некоторых аспектах политика в сфере незаконного оборота наркотиков Бразилии была представлена как более либеральная.

Про войну с наркокартелями и сотрудничающими с ними группировками в южноамериканском государстве не упоминается.

Отдельно в видеоролике также подчеркивается то, что гомосексуализм на территории Бразилии был декриминализирован еще в 1830 году, даже раньше, чем была запрещена работорговля. В данном случае реальный исторический факт приведен как аргумент того, что бразильцам в большей степени, чем россиянам свойственны такие качества, как свободолюбие и сексуальная раскрепощенность.

В завершении видеоролика Илья Варламов говорит, что надеется, что «в стране, где сто тысяч донов Педро, и все в белых штанах, учтут ошибки страны ста тысяч Иванов в медвежьих тулупах».

Стоить заметить, что определенный набор фактов, используемый в выпуске, действительно имел место быть. Описание эпохи правления Иосифа Сталина включает в себя определенные черты диктатуры, основные моменты истории Бразилии также переданы без ошибок.

Однако есть нюансы. Ролик с общей длительностью около 15 минут содержит широкий спектр существующих стереотипов как о России, так и о Бразилии. При этом, стараясь описать Бразилию как страну, чья политическая и социальная обстановка во многом превосходит Российскую Федерацию, создатели видеоматериала дают весьма скупой ответ на вопрос — в чем же на самом деле свободна Бразилия?

По мнению тех, чьи взгляды озвучивает Варламов, демократия в Бразилии проявляется в том, что «государство не мешает людям свободно думать то, что они хотят и свободно высказывать свои мысли». При этом никого не смущает им же озвучиваемый тезис о том, что в рейтинге свободы журналистики Бразилия не входит даже в первую сотню стран, а все крупнейшие СМИ государства принадлежат нескольким высокопоставленным лицам.

В видеоролике признается проблема употребления наркотиков, однако Варламов сообщает, что российские правоохранительные органы и должностные лица относятся к наркоторговцам и обвиняемым в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, гораздо более жестко, чем их бразильские коллеги.

На фоне этого суждения сильно выделяются слова Жаира Болсонару, еще в 2018 году заявившего, что полиция должна убивать людей, подозреваемых в наркоторговле (здесь необходимо уточнить, что статус подозреваемого в преступлении не подразумевает наличия вины в действиях того или иного лица — данный вопрос уполномочен решать только суд).

Также Болсонару выразил одобрение своему коллеге — президенту Филиппин Родриго Дутерте, разрешившему убивать наркоторговцев, оказывающих сопротивление при аресте.

Кроме того, к возможной легализации каннабиса бразильский лидер также отнесся без особого восторга. В частности, он охарактеризовал данное событие как «подарок для контрабандистов, насильников и прочих разбойников».

Projeto q legaliza a maconha, beneficia estuprador, sequestrador e cria a Colônia de Férias do Doidão do PSOL. http://t.co/ncoRAPt8xk — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 8, 2014

Выраженная командой Варламова позиция несколько противоречит высокой религиозности местного населения Бразилии — ни разу не упоминается о том, что в государстве, благосклонно относящемся к гей-парадам, медицинский аборт является преступлением и разрешен несовершеннолетним и жертвам изнасилования исключительно по решению суда.

Пройти операцию по прерыванию беременности возможно далеко не во всех бразильских больницах — для того, чтобы упростить поиски клиники для пострадавших от сексуального насилия, среди которых много девочек в возрасте 10-12 лет, феминистские организации Бразилии даже создали «Карту легальных абортов».

В данном случае политтехнологи и сценаристы, предоставившие Илье Варламову историю для видеосюжета, упустили один из самых известных фактов, связанных с религиозностью в Латинской Америке.

В числе прочего также упоминается якобы высокая степень терпимости бразильского населения к представителям ЛГБТК+-сообщества и приводятся отсылки к тому, что в 2019 году Верховный суд Бразилии признал гомофобию и трансфобию преступлениями, аналогичными расизму.

Тот факт, что Верховный суд допустил оговорку, разрешив выказывать на территории культовых и религиозных сооружений личное негативное отношение к гомосексуальным практикам, не упоминается. Без внимания осталось также то, что только за 2018 год на территории Бразилии, по данным правозащитной организации Grupo Gay da Bahia, были убиты 420 представителей ЛГБТК+-сообщества. В 2019 году число убитых достигло 141 человека.

Транслируемые Варламовым слова о «донах Педро и Иванах в медвежьих тулупах» — также расхожий прием, используемый английскими и американскими СМИ. В соответствии с западной системой моральных ценностей, которую медиактивист и большинство его коллег заявляют как единственно верную, подобные сравнения и шутки вполне могут спровоцировать обвинения в дискриминации и оскорблении группы лиц.

Впрочем, уважение к правилам поведения, принятым в иных культурах, как и к местному законодательству, не является сильной стороной оппозиционного деятеля. Особенно ярко это продемонстрировала недавняя ситуация в Южном Судане, когда Илья Варламов, Петр Верзилов и группа сопровождающих их лиц были арестованы за попытку незаконного провоза дрона на территорию страны.

При создании данного видеоролика команда Варламова применила достаточно типичные приемы, неоднократно используемые другими «коллегами» медиактивиста из числа ориентированной на Запад оппозиции.

В первую очередь на вооружение берется набор самых популярных стереотипов о каждой из стран, а затем между ними проводится сравнение, оказывающееся вырванным из контекста. Однако создатели такого контента берут лишь самые известные и распространенные факты, касающиеся какого-либо явления, и не проводят даже поверхностного исследования.

Вместо этого зрителю предлагаются популистские формулировки с осознанным замалчиванием реальной проблематики, свойственной объекту, с которого призывается брать пример.

Оценить данный образец пропагандистской работы как разве что на «удовлетворительно», причем критиковать в данном случае стоит даже не Илью Варламова, всего лишь отразившего чужую позицию, а весь сегмент либеральной элиты, даже не старающейся использовать что-либо еще кроме двойных стандартов, стереотипов и разрозненных фактов.

Попытка же преподнести победу того, что в кругах агентов иностранного влияния принято называть «западными ценностями», на территории страны достаточно консервативного уклада рассчитана на весьма низкий кругозор аудитории. Однако своего зрителя такой контент непременно найдет.