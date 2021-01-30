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Двойные стандарты по-латиноамерикански: Илья Варламов сравнил Россию с Бразилией

Двойные стандарты по-латиноамерикански: Илья Варламов сравнил Россию с Бразилией

Представители оппозиционной общественности нередко применяют механизм сравнения политической и социальной ситуации в России с другими государствами, имитируя международную аналитику, используя двойные стандарты и избирательно рассматривая отдельные аспекты жизни в других частях света. Всегда — не в пользу Российской Федерации.

Одним из наиболее известных рупоров прозападной повестки в данном сегменте является журналист и блогер Илья Варламов, несколько дней назад сравнивший Россию с Бразилией — страной, в которой, по его словам, царит «свобода и демократия».

Специалисты Центра нарушений прав человека ознакомились с новым видеороликом Ильи Варламова, в котором сравниваются Россия и Бразилия, и разбираются, что из озвученного медиактивистом имеет отношение к бразильской действительности.

Двойные стандарты по-латиноамерикански: Илья Варламов сравнил Россию с Бразилией

28 января 2021 года на Youtube-канале Ильи Варламова появился видеоролик под названием «Бразилия: как Россия, только лучше | От рабства и диктатуры к свободе и демократии».

В нем Варламов рассказывает о том, что пути исторического развития Бразилии и России «во многом пересекаются».

В своей работе он обращается к практике двойных стандартов, которая широко применяется западной либеральной общественностью по отношению к России. В частности, главное сходство двух государств состоит якобы в том, что на их территориях до второй половины девятнадцатого века существовали системы порабощения населения. В данном случае имеются в виду разновидность рабства, используемого на территории Бразилии, и крепостное право Российской империи.

Далее блогер рассуждает о том, что в XX веке во главе обеих стран встали диктаторы — Иосиф Сталин и Жетулио Варгас, после смерти которых наступила короткая «оттепель», но затем к власти в Бразилии пришла военная хунта, а СССР вступил в эпоху застоя.

После этого транслируется мысль о том, что «уже более 30 лет в государстве проходят честные и демократичные выборы». Рассказ также дополняется сравнением действующих президентов Владимира Путина и Жаира Болсонару. Их обоих Варламов описал как авторитарных политиков правого толка, даже признал некую одиозность бразильского президента, рассуждающего о том, что «лучше иметь мертвого сына, чем сына-гея».

Впрочем, по мнению российских оппозиционных кругов, существующая в Бразилии система «сдержек и противовесов» не позволяет даже такому человеку, как Жаир Болсонару, серьезно повлиять на состояние чьих-либо прав и свобод.

Ситуацию с наркоторговлей в Бразилии медиактивист охарактеризовал как родственную той, что была в Российской Федерации в 1990-х годах. В некоторых аспектах политика в сфере незаконного оборота наркотиков Бразилии была представлена как более либеральная.

Про войну с наркокартелями и сотрудничающими с ними группировками в южноамериканском государстве не упоминается.

Отдельно в видеоролике также подчеркивается то, что гомосексуализм на территории Бразилии был декриминализирован еще в 1830 году, даже раньше, чем была запрещена работорговля. В данном случае реальный исторический факт приведен как аргумент того, что бразильцам в большей степени, чем россиянам свойственны такие качества, как свободолюбие и сексуальная раскрепощенность.

В завершении видеоролика Илья Варламов говорит, что надеется, что «в стране, где сто тысяч донов Педро, и все в белых штанах, учтут ошибки страны ста тысяч Иванов в медвежьих тулупах».

Двойные стандарты по-латиноамерикански: Илья Варламов сравнил Россию с Бразилией

Стоить заметить, что определенный набор фактов, используемый в выпуске, действительно имел место быть. Описание эпохи правления Иосифа Сталина включает в себя определенные черты диктатуры, основные моменты истории Бразилии также переданы без ошибок.

Однако есть нюансы. Ролик с общей длительностью около 15 минут содержит широкий спектр существующих стереотипов как о России, так и о Бразилии. При этом, стараясь описать Бразилию как страну, чья политическая и социальная обстановка во многом превосходит Российскую Федерацию, создатели видеоматериала дают весьма скупой ответ на вопрос — в чем же на самом деле свободна Бразилия?

По мнению тех, чьи взгляды озвучивает Варламов, демократия в Бразилии проявляется в том, что «государство не мешает людям свободно думать то, что они хотят и свободно высказывать свои мысли». При этом никого не смущает им же озвучиваемый тезис о том, что в рейтинге свободы журналистики Бразилия не входит даже в первую сотню стран, а все крупнейшие СМИ государства принадлежат нескольким высокопоставленным лицам.

В видеоролике признается проблема употребления наркотиков, однако Варламов сообщает, что российские правоохранительные органы и должностные лица относятся к наркоторговцам и обвиняемым в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, гораздо более жестко, чем их бразильские коллеги.

На фоне этого суждения сильно выделяются слова Жаира Болсонару, еще в 2018 году заявившего, что полиция должна убивать людей, подозреваемых в наркоторговле (здесь необходимо уточнить, что статус подозреваемого в преступлении не подразумевает наличия вины в действиях того или иного лица — данный вопрос уполномочен решать только суд).

Также Болсонару выразил одобрение своему коллеге — президенту Филиппин Родриго Дутерте, разрешившему убивать наркоторговцев, оказывающих сопротивление при аресте.

Кроме того, к возможной легализации каннабиса бразильский лидер также отнесся без особого восторга. В частности, он охарактеризовал данное событие как «подарок для контрабандистов, насильников и прочих разбойников».

Выраженная командой Варламова позиция несколько противоречит высокой религиозности местного населения Бразилии — ни разу не упоминается о том, что в государстве, благосклонно относящемся к гей-парадам, медицинский аборт является преступлением и разрешен несовершеннолетним и жертвам изнасилования исключительно по решению суда.

Пройти операцию по прерыванию беременности возможно далеко не во всех бразильских больницах — для того, чтобы упростить поиски клиники для пострадавших от сексуального насилия, среди которых много девочек в возрасте 10-12 лет, феминистские организации Бразилии даже создали «Карту легальных абортов».

В данном случае политтехнологи и сценаристы, предоставившие Илье Варламову историю для видеосюжета, упустили один из самых известных фактов, связанных с религиозностью в Латинской Америке.

В числе прочего также упоминается якобы высокая степень терпимости бразильского населения к представителям ЛГБТК+-сообщества и приводятся отсылки к тому, что в 2019 году Верховный суд Бразилии признал гомофобию и трансфобию преступлениями, аналогичными расизму.

Тот факт, что Верховный суд допустил оговорку, разрешив выказывать на территории культовых и религиозных сооружений личное негативное отношение к гомосексуальным практикам, не упоминается. Без внимания осталось также то, что только за 2018 год на территории Бразилии, по данным правозащитной организации Grupo Gay da Bahia, были убиты 420 представителей ЛГБТК+-сообщества. В 2019 году число убитых достигло 141 человека.

Транслируемые Варламовым слова о «донах Педро и Иванах в медвежьих тулупах» — также расхожий прием, используемый английскими и американскими СМИ. В соответствии с западной системой моральных ценностей, которую медиактивист и большинство его коллег заявляют как единственно верную, подобные сравнения и шутки вполне могут спровоцировать обвинения в дискриминации и оскорблении группы лиц.

Впрочем, уважение к правилам поведения, принятым в иных культурах, как и к местному законодательству, не является сильной стороной оппозиционного деятеля. Особенно ярко это продемонстрировала недавняя ситуация в Южном Судане, когда Илья Варламов, Петр Верзилов и группа сопровождающих их лиц были арестованы за попытку незаконного провоза дрона на территорию страны.

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Двойные стандарты по-латиноамерикански: Илья Варламов сравнил Россию с Бразилией

При создании данного видеоролика команда Варламова применила достаточно типичные приемы, неоднократно используемые другими «коллегами» медиактивиста из числа ориентированной на Запад оппозиции.

В первую очередь на вооружение берется набор самых популярных стереотипов о каждой из стран, а затем между ними проводится сравнение, оказывающееся вырванным из контекста. Однако создатели такого контента берут лишь самые известные и распространенные факты, касающиеся какого-либо явления, и не проводят даже поверхностного исследования.

Вместо этого зрителю предлагаются популистские формулировки с осознанным замалчиванием реальной проблематики, свойственной объекту, с которого призывается брать пример.

Оценить данный образец пропагандистской работы как разве что на «удовлетворительно», причем критиковать в данном случае стоит даже не Илью Варламова, всего лишь отразившего чужую позицию, а весь сегмент либеральной элиты, даже не старающейся использовать что-либо еще кроме двойных стандартов, стереотипов и разрозненных фактов.

Попытка же преподнести победу того, что в кругах агентов иностранного влияния принято называть «западными ценностями», на территории страны достаточно консервативного уклада рассчитана на весьма низкий кругозор аудитории. Однако своего зрителя такой контент непременно найдет.

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