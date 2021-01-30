Отец Юлии Началовой в шоке от претензий бывшего возлюбленного дочери на ее квартиру

Родители Юлии Началовой потрясены новым поворотом в своей судьбе: они еще не успели толком прийти в себя после потери дочери, когда на них обрушилась новая напасть. Оказалось, что их внучка, дочь Юлии Началовой Вера Алдонина, может лишиться собственной квартиры. Неожиданно обнаружилось, что у апартаментов Юлии есть еще один собственник. О своих правах на половину жилплощади заявил бывший возлюбленный певицы, хоккеист Александр Фролов. ФАН сообщал, что между Юлией Началовой и Александром Фроловым состоялась никому ранее не известная сделка: певица отписала спортсмену половину своей квартиры в элитном жилом комплексе «Кутузовская ривьера» в обмен на его помощь в раскрутке зарубежного тура и записи альбома. До сих пор Александр Фролов об этом молчал — теперь же, судя по всему, хоккеисту понадобились деньги. Бывший возлюбленный настаивает на срочной продаже имущества. Заявление о претензиях на часть квартиры Юлии стало настоящим шоком для родителей певицы.

«Произошло у них с Юлей давно уже, просто мы об этом ничего не знали, — сообщил корреспонденту ФАН композитор и продюсер Виктор Началов. — А сейчас его юристы хотят все продать и поделить. Требуют, чтобы быстрее все случилось. Так что вот такие дела».

Предложение повременить с продажей и дать ребенку Юлии Началовой спокойно вырасти в родной квартире, где все напоминает девочке о матери, Александр Фролов не рассматривает. По словам отца певицы, бывший возлюбленный Юлии уперся и на диалог не идет. Речь сейчас именно о продаже и разделе пополам вырученных средств. При этом родители Началовой удивлены поспешностью, с которой хоккеист стремится оформить сделку, и не теряют надежды, что вопрос может решиться в пользу их внучки. Рассмотрением этой проблемы занимаются юристы с обеих сторон.

«У нас тоже есть люди, которые этим вопросом занимаются», — сказал отец Юлии Началовой.

Если же закон окажется на стороне Александра Фролова, 15-летняя Вера Алдонина будет вынуждена съехать с родительской квартиры, а родителям Юлии Началовой придется подыскивать для внучки жилье поскромнее.