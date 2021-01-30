Армия Перу начала облаву на мигрантов на границе Эквадора

Лима, 30 января. Правительство Перу направило полицию и части Вооруженных сил на границу с Эквадором, чтобы сдержать поток нелегальных беженцев. Об обстоятельствах сообщило информационное агентство Infobae.

В последние несколько недель на границе Перу резко вырос поток нелегальных мигрантов, особенно граждан Венесуэлы. Они попадают в Перу через Эквадор.

В ответ более 50 машин перуанской армии, в том числе танки, бронемашины и патрульные машины, были дислоцированы вдоль левого берега реки Сарумилья, по которой проходит граница между Перу и Эквадором. На охрану границы были направлены 1200 военных.

Их цель — пресечь почти 30 подпольных маршрутов через границу, которые мигранты используют чаще всего.

Министр обороны Нурия Эспарх, министр внутренних дел Хосу Элис и командующий перуанской армией Сесар Астудильо присутствовали при военном развертывании и совершили облет границы.

Migrants attempt to cross Aguas Verdes Canal as Peruvian militaries stand guard to prevent them from entering #Peru on January 29, 2021 in Cantón Huaquillas, Ecuador. The city of Tumbes, Peru is the main point to cross illegally from #Ecuador and #Colombia. ????Gerardo Menoscal pic.twitter.com/AgcK87XYrq — Getty Images News (@GettyImagesNews) January 29, 2021

Иммигранты пересекают границу

Причиной развертывания воинских контингентов на границе с Эквадором стали события 28 января. Национальная полиция Перу задержала почти 500 нелегальных иммигрантов (большинство — венесуэльцы) в регионе Тумбес.

La labor continúa, hoy atendimos a 104 personas migrantes en tránsito por la región de #Tumbes con equipos de protección personal, alimentos y artículos de higiene básicos.



Con el apoyo financiero de @StatePRM y @CanadaenPeru. pic.twitter.com/8VB7DlvEG2 — OIM Perú (@OIM_Peru) January 30, 2021

Сотни беженцев продолжили пересекать границу, несмотря на присутствие военных. В ходе операции полиция обнаружила и разрушила десять самодельных мостов над каналом реки Сарумилья, а также самодельные плоты.

Un grupo de extranjeros ubicados en el lado ecuatoriano de la zona limítrofe intentó cruzar el canal internacional de Aguas Verdes-Tumbes,a pesar de la presencia de efectivos de la PN y Ejército. Efectivos evitaron la confrontación usarían la fuerza en caso continúen los intentos pic.twitter.com/lTn9R1aoWl — Sara (@l_valle) January 29, 2021

Тем временем перемещение лиц через Двунациональный пограничный центр (Cebaf), который является основным законным маршрутом пересечения границ между двумя странами, запрещено из-за пандемии.

Мафия угрожает безопасности мигрантов

«Существуют мафиозные группировки, занимающиеся нелегальной торговлей мигрантами в северных районах Перу, которые должны быть ликвидированы», — заявила инспектор Перу по делам мигрантов Роксана дель Агила.

Охрана границ и обеспечение безопасности мигрантов представляют большие трудности, так как протяженность границ Перу составляет 7 тыс. км. Большая часть имеет сложную географическую структуру.

Беженцы из Венесуэлы

После Колумбии, Перу занимает второе место по количеству принятых иммигрантов из Венесуэлы. По данным Верховного комиссариата ООН по делам беженцев (ACNUR), более миллиона венесуэльцев пересекли границу Перу с 2016 года.

Власти Перу выдали постоянный вид на жительство почти 500 тыс. венесуэльцев. Остальные мигранты подали ходатайство о получении статуса беженца.

С 15 июня 2019 года Перу разрешает въезд только тем гражданам Венесуэлы, у которых есть гуманитарная виза, выданная в одном из консульств Перу в Венесуэле, Колумбии и Эквадоре.

С начала пандемии в Перу было зарегистрировано более 1 млн случаев заражения коронавирусом, в том числе более 40 тыс. смертей. На данный момент страна переживает вторую волну коронавируса. Больницы переполнены уже почти две недели, а число смертей от вируса стремительно растет.