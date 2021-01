Армия Перу начала облаву на мигрантов на границе Эквадора

Лима, 30 января. Правительство Перу направило полицию и части Вооруженных сил на границу с Эквадором, чтобы сдержать поток нелегальных беженцев. Об обстоятельствах сообщило информационное агентство Infobae.

В последние несколько недель на границе Перу резко вырос поток нелегальных мигрантов, особенно граждан Венесуэлы. Они попадают в Перу через Эквадор.

В ответ более 50 машин перуанской армии, в том числе танки, бронемашины и патрульные машины, были дислоцированы вдоль левого берега реки Сарумилья, по которой проходит граница между Перу и Эквадором. На охрану границы были направлены 1200 военных.

Их цель — пресечь почти 30 подпольных маршрутов через границу, которые мигранты используют чаще всего.

Министр обороны Нурия Эспарх, министр внутренних дел Хосу Элис и командующий перуанской армией Сесар Астудильо присутствовали при военном развертывании и совершили облет границы.

Migrants attempt to cross Aguas Verdes Canal as Peruvian militaries stand guard to prevent them from entering #Peru on January 29, 2021 in Cantón Huaquillas, Ecuador. The city of Tumbes, Peru is the main point to cross illegally from #Ecuador and #Colombia. ????Gerardo Menoscal pic.twitter.com/AgcK87XYrq