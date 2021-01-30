Манукян высказался о попытках «помирить» его с Бузовой

Блогер Вадим Манукян оказался невольным участником расставания Ольги Бузовой и Давы. Ряд СМИ опубликовали ошибочные тексты, в которых вместо Давида упомянули Вадима. Таким образом, ему приписали расставание с телеведущей, с которой он вообще никогда не был знаком. Специально для ФАН Вадим Манукян решил расставить все по своим местам.

Очевидно, что Дава пока отмалчивается, но за него высказывается его мама. Возрастает интрига вокруг его возможного заявления о расставании с Бузовой, но вплетать меня в эту историю совсем уж неуместно. Конечно, хотелось бы, чтобы коллеги были более внимательны к тому, что они пишут и цитируют. То в «Танцы со звездами» участником меня запишут, то про мое расставание с Ольгой расскажут, намекая, что, может, мы еще и «помиримся». Потом еще и ее поклонники мне в Instagram пишут с просьбой объяснить, почему СМИ мне все это приписывают. А это создает некоторые неудобства. Вот так и рождаются слухи.

Я не видел Бузову ни разу в жизни, да и не стремился никогда к этому. У нее свой круг общения, уверен, что у нее много друзей. В ее адрес часто бывает много хейта, и я совершенно не понимаю его природу. Видно, что она добрый человек, немного эмоциональный, но это и неудивительно, ведь последние 16 лет она все время на виду и даже не расслабишься. Понимаю, что кто-то может испытывать зависть к ней. Внезапно проект принес ей славу и деньги. Это многих раздражает. Но Ольга на это не обращает внимания, все время учится и совершенствуется. Вот и на шоу Урганта она пришла после расставания уже обновленная.

С Давой я не знаком, мы никогда не пересекались на тусовках, а вот с Тарасовым мы год назад встретились на шоу «Звезды сошлись». Сидели мы на эфире рядом, и у нас было много времени пообщаться и обсудить последние события. Чисто интуитивно мне показалось, что он Ольге подходил больше, чем Дава. Но отношения не терпят сослагательного наклонения, и если Бузова решит снова строить отношения, то она не должна позволять себя бить и унижать. Новый молодой человек Ольги должен быть принцем из сказок. Та же Наталья Водянова всю жизнь себе их находит. Это какой-то редкий дар.

Уверен, что и на улице Бузовой заглянет счастье в окошко. Главное — не размениваться по пустякам и не тратить время на мужчин, которые ее делают несчастной.