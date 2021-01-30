Лидер оппозиции Парагвая обвинил в своем аресте экс-президента Картеса

Асунсьон, 30 января. Председатель парагвайской либеральной партии Педро Эфраин Алегре Сасиайн был арестован по обвинению в фальсификации расходов на всеобщих выборах в 2018 году. Об этом сообщает издание elPeriodico.

#AHORA ????La jueza de Garantías Cynthia Lovera decretó la prisión en Tacumbú del titular del PLRA @EfrainAlegre por incumplimiento de la medida alternativa a la prisión impuesta por la magistrada #1020AM



Vía: @gustavo_RRR pic.twitter.com/MYgQIuiHiy — Radio Ñandutí (@nanduti) January 28, 2021

Лидер оппозиции от Подлинной либерально-радикальной партии (PLRA) оказался в предварительном заключении в в специальном отделении полицейского участка в окрестностях города Асунсьон. Там арестованные содержатся до завершения подготовительных процедур в Судебном департаменте Национальной полиции. Согласно медицинскому протоколу, из-за пандемии коронавируса Алегре должен провести 14-дневный карантин в специальном отделении.

В момент задержания он был в сопровождении членов семьи и его сторонников, которые дошли пешком до штаб-квартиры PLRA. Лидер главной оппозиционной партии страны был задержан за фальсификацию документов о предвыборных расходах. В свою защиту он отметил, что как кандидату в президенты ему запрещено управлять избирательными фондами.

Эфраин Алегре обвинил бывшего президента Орасио Картеса и нынешнее правительство в политических преследованиях. Картес, по его словам, является главой мафии и занимается отмыванием денег.

Ahora llegando del Chaco, a recoger una muda para ponerme a disposición de la mafia de @MaritoAbdo y @Horacio_Cartes, creen que la prisión va a silenciarnos, la cárcel será nuestra trinchera. Con mi familia y con la gente decente vamos resistir, a enfrentar y a vencer. — Efraín Alegre (@EfrainAlegre) January 28, 2021

Суд над оппозиционером

«Алегре отказался выплачивать залог в 22 тыс. долларов, который позволил бы не прибегать к предварительному заключению», — сообщила судья Синтия Ловера.

Бывший кандидат в президенты уверен, что его задержание было подстроено действующими властями.

«На самом деле правительство президента Марио Абдо хочет убрать меня из политического сценария Парагвая», — утверждает Алегре.

#Paraguay | The Guasu Front party demand the impeachment of President Mario Abdo due to acts of corruption, following the disclosure of information regarding secret talks with Venezuelan opposition politicians.https://t.co/RaY94iG6Lj — teleSUR English (@telesurenglish) January 13, 2021

Алегре обвинил судью Ловера в том, что она работала на бывшего президента Картеса. По его словам, она является частью его мафиозной группировки.

Краденые выборы?

Эфраин Алегре является председателем крупнейшей либеральной и оппозиционной партии Парагвая. В 2018 он выступал в качестве кандидата от коалиции «Большой обновленный национальный альянс» (GANAR) на президентских выборах. Алегре проиграл, получив 42% голосов.

Представитель правой партии «Колорадо» Марио Абдо победил на выборах с отрывом в 4%. Консервативная партия «Колорадо» играет доминирующую роль в политической жизни Парагвая на протяжении десятилетий.

Ход выборов в 2018 году вызвал большое количество споров. Представители оппозиции обвиняли бывшего президента Парагвая Картеса (2013 — 2018 годы), поддерживающего Абдо, в фальсификации результатов выборов. В ходе парламентских выборов в том же году и партия «Колорадо» и PLRA не приобрели мест в палате депутатов и Сенате Парагвая.