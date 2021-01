Лидер оппозиции Парагвая обвинил в своем аресте экс-президента Картеса

Асунсьон, 30 января. Председатель парагвайской либеральной партии Педро Эфраин Алегре Сасиайн был арестован по обвинению в фальсификации расходов на всеобщих выборах в 2018 году. Об этом сообщает издание elPeriodico.

Лидер оппозиции от Подлинной либерально-радикальной партии (PLRA) оказался в предварительном заключении в в специальном отделении полицейского участка в окрестностях города Асунсьон. Там арестованные содержатся до завершения подготовительных процедур в Судебном департаменте Национальной полиции. Согласно медицинскому протоколу, из-за пандемии коронавируса Алегре должен провести 14-дневный карантин в специальном отделении.

В момент задержания он был в сопровождении членов семьи и его сторонников, которые дошли пешком до штаб-квартиры PLRA. Лидер главной оппозиционной партии страны был задержан за фальсификацию документов о предвыборных расходах. В свою защиту он отметил, что как кандидату в президенты ему запрещено управлять избирательными фондами.

Эфраин Алегре обвинил бывшего президента Орасио Картеса и нынешнее правительство в политических преследованиях. Картес, по его словам, является главой мафии и занимается отмыванием денег.

Бывший кандидат в президенты уверен, что его задержание было подстроено действующими властями.

