Дочь Юлии Началовой вынуждена покинуть квартиру мамы

Москва, 30 января. Дочери покойной певицы Юлии Началовой Вере Алдониной в ближайшее время, скорее всего, придется покинуть квартиру матери в элитном жилом комплексе «Кутузовская ривьера».

Причиной этого стало появление бывшего возлюбленного певицы, хоккеиста Александра Фролова, и претензии на недвижимость.

Как сообщает источник, близкий к семье Юлии Началовой, месяц назад хоккеист решил вернуть часть квартиры, которая была переписана на него по желанию самой Юлии.

«Теперь апартаменты придется продавать, делить с ним. Вере мамина квартира, к сожалению, не останется: хоккеист фактически отобрал у нее жилье. Сейчас семья выезжает из квартиры», — подчеркнул источник.

Изначально четырехкомнатные апартаменты площадью 167 квадратных метров перешли Началовой от бывшего мужа, футболиста Евгения Алдонина. На Фролова часть жилья певица переписала позже. Это была своего рода благодарность на жест доброй воли. Хоккеист выделил певице деньги на раскрутку альбома и зарубежный тур.

Когда Началова умерла, о Фролове первое время ничего не было слышно.

Таким образом, чтобы рассчитаться с Фроловым, родственникам артистки придется продать квартиру и приобрести для внучки новую. По самым скромным оценкам, стоимость апартаментов составляет 90 миллионов рублей. И половину денег с продажи родне Началовой нужно будет отдать хоккеисту.