Жарихин: Киев не выполняет Минские соглашения и не желает их выполнять

Москва, 30 января. Заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин объяснил, что на самом деле значат слова экс-президента Украины Леонида Кравчука, который не так давно сказал о невозможности Киева и Москвы договориться по Донбассу. Об этом эксперт заявил в эфире радио Sputnik, которое цитирует «ПолитПазл».

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук во время одного из эфиров телеканала «НАШ» призвал не строить больших планов насчет урегулирования ситуации в Донбассе. Он уверен, что переговоры фальшивые и преследуют лишь одну цель — принуждение Киева к предательству родины. Владимир Жарихин отметил, что Кравчук имел в виду совсем другое. Эксперт уверен, что Киев вовсе не намерен придерживаться Минских соглашений. Цель Украины — изменение содержания этого документа, дабы переложить вину за донбасский конфликт на Россию.

«Это Киев не выполняет соглашения и не желает их выполнять, а претензии Кравчука — это просто оправдание этих действий. Да, Россия требует выполнения пунктов соглашений — Украина обязалась совершать конкретные действия. Если со стороны Украины есть какие-то претензии, то пусть их сформулирует», — заявил Жарихин.

По его мнению, киевское руководство забыло о том, что Россия вовсе не является субъектом Минских соглашений, а лишь выступает гарантом их выполнения. Из этого следует, что Москва имеет точно такой же статус, как и Германия или Франция, а заявления Кравчука не имеют никакого смысла.