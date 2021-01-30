В Госдуме объяснили, почему сторонников Навального корежит от имени Василия Ланового

Великий российский артист Василий Лановой, скончавшийся на 88-м году жизни, еще не предан земле, но, как это уже стало популярным в последние годы, на него в соцсетях тут же обрушились потоки грязи. Эти потоки льются в том числе через аккаунты, владельцы которых горячо поддерживают скандального блогера Алексея Навального. В подборке ФАН можно увидеть, что друзья Навального не могут простить Лановому его патриотизм, любовь к армии, верность идеалам и памяти о великой советской Отчизне, дружбу с президентом России и так далее.

По мнению депутатов Госдумы Геннадия Онищенко и Евгения Федорова, величие Ланового не могут умалить никакие хулители, но сама эта ситуация стала своего рода маркером «свой-чужой».

Когда Ланового кто-то обвиняет в близости к власти, это по меньшей мере странно, отмечает Геннадий Онищенко. Величие таланта Ланового столь бесспорно, что его любят и почитают во всех слоях нашего общества, заявил политик.

«Говорить, что Василий Семенович сотрудничал с властью, абсолютно неправильно, — сказал парламентарий в комментарии ФАН. — Власть сама воспитывалась на примерах из ролей Ланового. Он был сыном большой страны, которая называлась Советский Союз, и он остался предан советским идеалам, идее нашей общей России. Именно благодаря таким людям, как Василий Лановой, в нашей стране всегда поддерживалось сознание нашей общности, вера, что нынешнее разъединение — это временно».

По словам Онищенко, именно это не по вкусу тем, кому не дороги наши общие идеалы.

«Василий Лановой был примером и актера, и человека, который в жизни был таким же, как в своих лучших ролях. По-моему, он даже сам чувствовал себя офицером», — говорит он.

По мнению депутата Госдумы Евгения Федорова, ненависть к Лановому сторонников Навального — это верный знак, что Василий Семенович в жизни все делал правильно.

«Василий Лановой — это великий человек, сформировавший символы отношения к Отечеству, отношения к военной службе ради Отечества. Лановой для многих поколений наших граждан стал патриотическим знаменем, — говорит политик. — И мы сегодня снова делимся на тех, кто готов служить Отечеству, готов за него отдать жизнь, к чему призывали герои Ланового, и на тех, кого от этих принципов буквально корежит. Напомню, актер всей своей жизнью доказывал свои принципы, он сознательно не соглашался на отрицательные роли, для него патриотизм и верность идеалам были дороже денег, дороже карьеры».

Роли, которыми прославился Лановой, отражали не только его внутренний мир, но и его связь с нашей историей — артист был истинным наследником наших отцов и дедов, отметил Федоров. Именно поэтому врагов России корежит даже от самого имени Василия Ланового, считает депутат.

«Естественно, враги России его ненавидят и с ним борются. Еще раз повторю: те, кто поливает Ланового грязью, — это враги России. И ничего удивительного в этой ситуации нет. Это знак, что нам придется пройти по тому же полю, по которому шел Лановой и его герои. Это поле брани, на котором мы должны защитить нашу Родину от врагов. На примере Ланового можно хорошо понять, кто в этой войне за Россию, а кто — против. Приоритеты сразу видны. Так что Василий Семенович Лановой даже после смерти вносит вклад в восстановление нашего Отечества, а это значит, что он герой на много веков вперед», — подчеркнул он.

Народный артист СССР Василий Лановой скончался 28 января 2021 года от последствий коронавирусной инфекции. Одна из самых знаменитых ролей Ланового — Иван Варавва в фильме «Офицеры» 1971 года. Герои этой картины увековечены у здания Министерства обороны России. Кино стало культовым у российских офицеров, многие молодые люди под влиянием героев этой картины решили связать свою жизнь с армией.

В то же время сторонники Алексея Навального внушают молодежи совсем другие взгляды. Ради Навального молодых россиян провоцируют принимать участие в незаконных акциях, которые, по мнению многих политиков и экспертов, инспирированы и проплачены врагами России.