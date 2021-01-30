Индексация пенсий и пособий в РФ: кого с 1 февраля ждет прибавка, кому придется ждать

Индексация пенсий и пособий в России проводится ежегодно, 2021 год не исключение. Размер индексации зависит от уровня инфляции, зафиксированной Росстатом за прошлый год. Напомним, с 1 января пенсии на 6,3% (выше уровня инфляции) были проиндексированы всем неработающим пенсионерам. В среднем прибавка составила более 1000 рублей в месяц.

С 1 февраля настает черед тех, кто получает федеральные льготы — им всем положена прибавка к пенсии, они также могут рассчитывать на увеличение некоторых выплат.

Кто получит надбавку с 1 февраля

Как сообщил Пенсионный фонд России (ПФР), с 1 февраля на уровень прошлогодней инфляции — 4,9% — будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают 14,7 миллиона федеральных льготников. Это герои Советского Союза и герои России, инвалиды, ветераны боевых действий, пострадавшие от радиационных катастроф и некоторые другие категории льготников.

На тот же процент будет проиндексирован входящий в состав ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) набор социальных услуг (эту льготу по закону можно получать услугами или деньгами). Стоимость набора с 1 февраля 2021 года вырастет до 1 211,66 рубля в месяц. Эти деньги можно тратить на лекарства, медицинские изделия, лечебное питание для детей-инвалидов, на санаторно-курортное лечение, использовать при оплате проезда к месту лечения и так далее.

Также будет проиндексировано пособие на похороны пенсионера (если он не работал), которое смогут получить родственники, с 1 февраля оно составит 6 424,98 рубля.

Всего на индексацию всех этих выплат заложено 435 млрд рублей, сообщили в ПФР.

Таким образом, с 1 февраля повышение коснется только определенных категорий федеральных льготников, другим получателям пенсий и пособий, которым в 2021 году индексация еще не проводилась, придется подождать своей очереди.

Когда будут следующие индексации в 2021 году

Всего в 2021 году будет еще как минимум две индексации, а также корректировка пенсий работающих пенсионеров. «Как минимум» означает, что при необходимости могут быть проведены дополнительные индексации, тем более что соответствующий законопроект находится в Госдуме.

Следующая обязательная индексация будет с 1 апреля. Она коснется получателей двух видов пенсий — социальных и государственных. Социальные пенсии получают те, у кого нет достаточного стажа для начисления трудовой пенсии. Государственные пенсии выплачивают некоторым категориям государственных служащих, а также другим категориям получателей пенсионных выплат из бюджета. Эти два вида пенсий планируется проиндексировать на 2,6%.

С 1 октября в России традиционно проводится повышение военных пенсий, которое коснется также ветеранов всех силовых и приравненных к ним структур. Планируется, что повышение составит 3,7%.

Что касается работающих пенсионеров, то есть соответствующий законопроект о возвращении им индексации пенсий, которая была отменена с 2016 года. Но пока этот вопрос находится в стадии проработки. Пока же работающие пенсионеры могут рассчитывать только на небольшую прибавку за стаж, которую они начнут получать с 1 августа. Эта прибавка невелика и, как правило, не превышает 280 рублей в месяц.

Из чего складывается пенсия в России и как в последние годы проводилась индексация пенсий неработающим пенсионерам, представлено в инфографиках ФАН.