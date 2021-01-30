Онлайн-реабилитация от COVID-19 запущена в Томске

Томск, 30 января. Томский НИИ курортологии и физиотерапии СибФНКЦ ФМБА России совместно с департаментом здравоохранения разработали программу телемедицинской реабилитации для пациентов, перенесших COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

На этой неделе первые пациенты уже опробовали новую методику восстановления от тяжелого заболевания — коронавируса. Онлайн-занятия ведет специальный инструктор по лечебной физкультуре, который внимательно следит за правильностью выполнения упражнений. Также происходит контроль за артериальным давлением, пульсом, сатурацией, степенью одышки и при необходимости происходит изменение программы физической реабилитации. Помимо этого, в рамках программы предусмотрена онлайн-работа с психологом.

«Телемедицинская реабилитация предназначена для пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию средней степени тяжести. Для тех, кто тяжело перенес COVID-19, показано очное восстановление», — рассказал в официальном Telegram-канале департамента здравоохранения директор Томского НИИ курортологии и физиотерапии Алексей Зайцев.

Отмечается, что перед началом онлайн-реабилитации пациентам в обязательном порядке необходимо пройти очный осмотр в медицинском центре. Исключение предусмотрено лишь для жителей районов области — первичная консультация проводится по телефону.

Оставить заявку на прохождение дистанционной реабилитации пациенты могут на специальном сайте, посвященном COVID-19. Длительность курса составляет порядка 14-16 дней. Реабилитацию на базе НИИ курортологии также можно пройти очно по направлению лечащего врача — в условиях дневного или круглосуточного стационара. Всего очное восстановление здоровья с сентября по декабрь 2020 года прошли 245 пациентов из Томска и районов области.

Ранее ФАН сообщал, что режим повышенной готовности в связи с коронавирусом продлен в Томской области. До 31 марта запрещено проводить любые массовые мероприятия.