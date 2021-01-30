Мощный пожар разгорелся ночью на западе Крыма

Саки, 30 января. В Крыму в ночь на 30 января горела база отдыха «Прибой». Она находится в городе Саки на улице Морской. Кадрами поделились очевидцы в социальных сетях. На них видно, как огонь охватил здание базы отдыха.

За кадром слышен взволнованный голос.

«Мы видим, как огонь уже перешел на следующее здание, мы ничего не можем сделать, в МЧС я позвонила. Рядом куча зданий, охранник даже не видел, муж вышел покурить и увидел, что здание горит, — вызвали МЧС», ― взволнованно говорит очевидица за кадром.

На втором видео, опубликованном очевидицей, видно, как к месту пожара прибыли пожарные.

«Минут десять прошло. Полыхает очень сильно», ― добавила женщина.

Как рассказали ФАН в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму, сообщение о происшествии на пульт поступило в 23:37, уже через восемь минут к месту пожара прибыли первые подразделения.

«В результате разведки было установлено, что горит кровля трехэтажного здания, площадь пожара — 120 квадратных метров. Пострадавших нет, всего для тушения привлекалось четыре единицы техники и 13 человек личного состава МЧС России», — прокомментировали в пресс-службе МЧС РФ по Крыму и Севастополю.

Причина пожара пока не называется, ее предстоит выяснить специалистам.

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