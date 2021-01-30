Корнилов: В ЕС вакцинный скандал, но газеты пишут, что все в порядке

Брюссель, 30 января. По данным газеты The Independent, цитирующей, в свою очередь, письмо главы Евросовета Шарля Мишеля, Брюссель предлагает запретить экспорт европейской вакцины от коронавируса в Великобританию, пишет «ПолитПазл».

Речь идет о препаратах, произведенных фирмой Pfizer и BioNTech. Автор статьи подчеркивает, что усиливающийся вакцинный скандал «раздула» шведская компания AstraZeneca, которая испытывала новое средство против коронавируса совместно с российским Центром Гамалеи. О каких конкретно испытаниях идет речь, в материале не уточняется.

Причем именно в Великобритании сейчас разворачивается одна из наиболее тяжелых ситуаций с распространением коронавируса. По данным некоторых СМИ, такое отношение к англичанам уже названо «худшим гуманитарным преступлением». Руководство ЕС обвиняют во всех страшных грехах, в первую очередь бездействии и халатности. Российский политолог Владимир Корнилов в интервью «ПолитРоссии» пояснил, что при этом Лондон, хоть и осуждает Брюссель, трагедии из этого не делает и обращаться к России за помощью в вакцинации не собирается. Англичане вскоре получат сертификат на собственную разработку антикоронавирусного препарата.

«Так, конечно, обычно заявляют, когда основания для паники есть. Тем не менее все газеты выходят с радостными сообщениями, что проблема чуть ли не решена», — предположил Корнилов.

Позицию Евросоюза политолог назвал «ужасным двурушничеством и лицемерием».

Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель во время видеосвязи с членами Давосского форума выступила с воззванием к международному сообществу прекратить вакцинный национализм и обеспечить доступ к препаратам всем без исключения государствам. Но точка зрения главы Минздрава ФРГ Йенса Шпана почему-то коррелирует с правительственной. Он радикален и требует не допустить вывоза препаратов за пределы Европы.