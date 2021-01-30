Что изменится с 1 февраля 2021 года: индексация выплат, новое в ПДД, дедлайн для ЕГЭ

Традиционно с начала нового месяца россиян ждут изменения, не станет исключением и февраль 2021 года. С 1 февраля в России проиндексируют социальные выплаты, в очередной раз изменятся правила дорожного движения, наступает дедлайн для желающих сдавать в 2021 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Кроме того, с февраля вступает в силу прописанное в законе требование к соцсетям самостоятельно блокировать противоправный контент, а также не допускать нецензурной лексики. Впрочем, за последнее нарушение ответственность пока не предусмотрена, вся надежда на Этический кодекс. Подробнее — в материале ФАН.

Индексация социальных выплат

Как ранее рассказывал ФАН, с 1 февраля на 4,9% (согласно данным Росстата по уровню инфляции за прошлый год) будет проиндексирован ряд социальных выплат. Индексация коснется стоимости набора социальных услуг (НСУ), а также ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) некоторым категориям граждан, в том числе инвалидам, героям Советского Союза и РФ, ветеранам боевых действий, другим категориям льготников. Также будут проиндексированы детские пособия, пособия на погребение пенсионера и другие социальные выплаты.

Порядок в соцсетях

С 1 февраля вступает в силу закон, согласно которому соцсети должны будут сами удалять противоправный контент, размещенный пользователями, а также закрывать доступ к материалам, содержащим нецензурную лексику.

В законе, принятом Госдумой в декабре, прописано, что под запрет попадают материалы, касающиеся изготовления и употребления наркотиков, побуждающие к суициду, детская порнография и призывы к массовым беспорядкам. Кроме того, должны блокироваться заметки, в которых выражено явное неуважение к обществу и государству.

Спорные случаи будет разъяснять Роскомнадзор. За нарушение этих требований соцсетям и самим пользователям может быть выписан штраф: до 200 тысяч рублей физическим лицам, до 800 тысяч рублей должностным лицам и до 8 миллионов рублей юридическим лицам. При повторных нарушениях штрафы возрастут. За мат пока наказание не предусмотрено, вся надежда на сознательность пользователей и владельцев соцсетей.

Новое в ПДД

С 1 февраля водителей по традиции ждут очередные изменения. Повышаются тарифы для большегрузных автомобилей за проезд по федеральным трассам с 2,2 рубля до 2,35 рубля за километр. В дальнейшем индексацию тарифов планируется проводить ежегодно и именно в феврале. Ответственна за это государственная система взимания платы «Платон».

Также ужесточается контроль за тюнингом автомобилей, с 1 февраля его будет сложнее узаконить. Новые требования прописаны в изменениях в техрегламенте «О безопасности колесных транспортных средств». Подробнее — в материале ФАН.

Дедлайн для желающих сдать ЕГЭ-2021

1 февраля завершится прием заявлений от тех, кто намерен сдавать в 2021 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Это касается не только нынешних одиннадцатиклассников, но и выпускников прошлых лет, которые по каким-то причинам не сдавали ЕГЭ и теперь намерены восполнить этот пробел.

В Рособрнадзоре разъяснили, что выпускники, планирующие поступать в вузы в 2021 году, могут сдавать ЕГЭ только по одному обязательному предмету — русскому языку. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году для них проводиться не будет. Это послабление введено только на этот год.

А вот тем, кто этим летом не собирается поступать в вузы, необходимо сдать в формате ЕГЭ два обязательных предмета — и русский язык, и математику, поскольку нынешние поблажки впоследствии действовать не будут.

ЕГЭ в 2021 году будет проводиться с 31 мая по 2 июля, досрочной сдачи в этом году не предусмотрено.

Также с февраля вступают в силу и другие изменения в законодательстве, о которых будет информировать ФАН.