Киев, 30 января. Бывший профессор киевского Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко неожиданно для всех сделала очень смелое заявление. Выступая в эфире телеканала «Магнолия-ТВ», женщина поддержала доводы Москвы по Украине, сообщает «ПолитПазл».

«Современная Незалежная является наглядным примером страны, в которой процветает неонацизм. При этом речь идет не только о том, что происходит на улицах, но и в политике», — заявила Бильченко.

Интересно, что ранее преподаватель придерживалась диаметрально противоположного мнения. Триггером для такого вывода стало недавнее заявление бывшего депутата Верховной рады, члена запрещенной в РФ организации «Правый сектор»1 Игоря Мирошниченко.

Он подчеркнул, что лекции на русском языке и личные мнения преподавателя наносят вред национальной безопасности Украины. Депутат предложил гнать таких людей из сферы образования и даже лишать свободы.

Именно за это Евгению Бильченко уволили из Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова. Она раскритиковала вступивший на Украине закон о языке. Женщина опубликовала на своей странице пост, в котором и обвинила нынешнее руководство страны в нацистских методах реформирования.

В 2013-2014 годах экс-профессор являлась активной участницей Евромайдана и даже была волонтером «Правого сектора». И вот что Бильченко получила в награду за преданность и службу. Ее уволили из киевского университета из-за позиции по русскому языку.

«Некорректным является выражение «университет осудил», потому что несогласие с моей позицией высказали праворадикальные круги, которые на данный момент оказывают давление на ректора», — цитирует издание «ПолитНавигатор» слова Евгении Бильченко.

1 Организация запрещена на территории РФ.