Российские банки лишились права блокировать счета клиентов без объяснений

Москва, 30 января. В Российской Федерации вступили в силу поправки, запрещающие кредитным организациям блокировать счета клиентов без объяснения причин.

С сегодняшнего дня начинают действовать соответствующие изменения в законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые были одобрены в конце 2020 года. Банки лишаются права на блокировку счетов как граждан, так и бизнеса, не объясняя причин. Отказ теперь возможен только при обоснованном подозрении в финансировании терроризма или отмывании преступных доходов. Инициатива направлена на облегчение жизни предпринимателей и простых граждан, уверена адвокат Виктория Рыбалко.

«Раньше банки были обязаны блокировать счета при наличии подозрений, и здесь дело далеко не во вредности банков, а в жестких требованиях», — рассказала она РИА Новости.

Нововведение глобально не отразится на кредитных организациях, добавила эксперт. Банки изменят контрольные процедуры, но это является рабочими моментами, подытожила Рыбалко.

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