Даня Милохин признался в воровстве

Москва, 30 января. Популярный тиктокер Даня Милохин в интервью блогеру Эльдару Джарахову вспомнил не совсем правомерный поступок из своей юности. По его словам, Даня украл у своего друга телефон, пишет Teleprogramma.pro.

По словам Милохина, в ту пору ему было 17 лет и ему очень хотелось иметь телефон. Своего смартфона тиктокер не имел, и поэтому молодой человек просто снял аппарат с зарядки. При этом, как объясняет Даня, в тот момент он четко осознавал, что у друга нет денег на новый телефон.

«Мне было плевать на моральные принципы. Я хотел ходить именно с этим телефоном», — объяснил Милохин.

По словам кумира молодежи, сейчас ему стыдно за тот поступок и он искренне раскаивается в содеянном. Даня прекрасно понимает, что произошедшее давно в прошлом, но предлагает другу обратиться к нему за денежной компенсацией. Напомним, что Даня Милохин на сегодняшний день является одним из самых популярных отечественных тиктокеров.

Будучи близким другом рэпера Моргенштерна, он обрел еще большую популярность среди молодежи. Ребята не так давно отдыхали вместе в Дубае. Милохин, как многие молодые люди его возраста, придерживается принципа «Живи быстро — умри молодым».

По его словам, он всегда знал, что достигнет успеха. При этом Милохин также принимает, что волна его популярности постепенно сойдет на нет. Блогер считает, что в этом случае можно пойти на крайние меры.