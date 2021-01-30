Росздравнадзор заявил о незаконности платной вакцинации от коронавируса

Москва, 30 января. Прививочные пункты и другие медицинские учреждения обязаны бесплатно предоставлять россиянам услуги по вакцинации от коронавируса, в противном случае им будет грозить наказание.

Требование от пациентов оплатить процедуру расценивается правоохранительными органами как противоправное деяние. Кроме того, привиться россияне могут только в лицензированных медицинских учреждениях. Если необходимое разрешение на работу отсутствует, то следует отказаться от визита к подобным специалистам, отметили в Росздравнадзоре.

«Требование оплаты стоимости вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19 является незаконным», — уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Россиян также предостерегли от приобретения незарегистрированных в РФ препаратов от коронавирусной инфекции, поскольку они могут быть опасными для здоровья.