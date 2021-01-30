Диетологи назвали самый вредный для здоровья фастфуд

Москва, 30 января. «Быстрая еда» не нанесет большого вреда организму при сбалансированном правильном питании. Однако лучше сократить употребление картофеля фри, так как он образует трансжиры.

Спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева и ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии и диетолог Ольга Григорьян объяснили в беседе с RT, что, если 80% дневного рациона составляет здоровая пища, например белок, овощи, фрукты, каши, то можно употреблять фастфуд до двух раз в неделю без особого вреда для здоровья.

При этом самым опасным продуктом фастфуда диетолог назвала картошку фри, потому что ее способ приготовления создает трансжиры, которые имеют свойство накапливаться в организме человека и могут привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой.

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