Экс-гитарист The Animals Хилтон Валентайн скончался на 78-м году жизни

Вашингтон, 30 января. Американская звукозаписывающая компания ABKCO Records сообщила о смерти одного из основателей группы The Animals Хилтона Валентайна.

Бывший гитарист The Animals Хилтон Валентайн ушел из жизни в возрасте 77 лет 29 января. Причина смерти музыканта пока не сообщается. Его называли гитаристом-новатором, который оказывал большое влияние на то, как будет звучать рок-н-ролл.

«Мы, как и весь музыкальный мир, оплакиваем сегодня потерю Хилтона Валентайна, одного из основателей The Animals», – говорится в сообщении ABKCO Records.

Хилтон Валентайн был участником группы до 1966 года. За это время The Animals выпустили три студийных альбома. Его имя, как и других участников оригинального состава группы, занесли в Зал славы рок-н-ролла в 1994 году.

Недавно фанаты проводили в последний путь продюсера, музыканта и композитора Фила Спектора. Он умер на 82-м году жизни от естественных причин.