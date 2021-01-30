Пропавшую в Чите 19-летнюю студентку нашли мертвой

Чита, 30 января. Молодая жительница Читы пропала днем 25 января. Спустя несколько дней поисков волонтерам удалось найти ее тело.

Информацию о гибели 19-летней читинки сообщили в поисково-спасательном отряде Кости Долгова в соцсети «ВКонтакте». Тело девушки обнаружили 29 января, уточнил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах. Обстоятельства и детали произошедшего выясняются: проводится доследственная проверка.

Студентка пропала по пути из училища в полдень 25 января. В день исчезновения она была одета в розовую куртку, темные джинсы и сапоги черного цвета. При себе у нее была сумочка фиолетового цвета.

В Абхазии расследуют таинственное исчезновение жительницы Нижнего Новгорода. Россиянка приехала на экскурсию в Гагру, а уже на следующий день бесследно пропала.