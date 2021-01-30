Никита Джигурда объяснил причину своего эпатажного поведения

Москва, 30 января. Актер и шоумен Никита Джигурда признался, что играет роль фрика не ради рейтингов, а из-за любви к публике.

Соответствующее заявление Джигурда сделал в беседе с ведущей YouTube-шоу «Алена, блин!» Аленой Жигаловой. Звезда фильма «Ермак» рассказал, что ему нравится эпатировать аудиторию, поэтому он сознательно, несмотря на высшее актерское и режиссерское образование, спустился в «ад шоу-бизнеса», где «играет по своим правилам». По его мнению, людям не интересны умные речи, если артист не обладает интересными «фишками».

«Я прихожу на ток-шоу, за участие в которых мне платят деньги, и там меня просят нагнать пару. А до этого, до спуска в ад шоу-бизнеса, я приходил и умные речи толкал. Ну, неинтересно. Рейтингов нет», — сказал Джигурда.

Он также сравнил себя с главным персонажем произведения «Игра в бисер» немецкого писателя Германа Гессе. По словам Джигурды, актер, как и герой книги, считает себя «представителем высших умов» и хочет нести знания для обычных людей. Шоумен подчеркнул, что благодаря сцене имеет возможность влиять на общество, поэтому он намерен и дальше делится своими знаниями. Именно по этой причине он пришел в мир шоу-бизнеса.

Недавно Никита Джигурда рассказал о своей любви к российскому артисту балета и педагогу Николаю Цискаридзе. Он поддержал экс-солиста Большого театра после скандала, который возник из-за появления в Сети фотографий интимного характера, где якобы изображен Цискаридзе. По мнению шоумена, Цискаридзе является не только настоящим профессионалом своего дела, но и хорошим человеком.