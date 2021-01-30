Россиян предупредили об изменениях в правилах эксплуатации автомобиля

Москва, 30 января. Перечень нарушений, при которых запрещается пользоваться транспортным средством, планируется пополнить уже этим летом. Об этом говорится в проекте постановления правительства.

Документ направлен на сокращение случаев ДТП и предотвращения смертельных аварий в России. Согласно ему, водителям нельзя эксплуатировать автомобиль, если установленная на нем резина не соответствует сезону, а колеса — размеру, предусмотренному заводом-изготовителем, передает ТАСС.

Кроме того, за нарушение теперь будут считаться любые неисправности в работе ремней безопасности. В список также войдет отсутствие на газовом баллоне, с помощью которых заправляются битопливные машины, паспорта. Плюс ко всему на используемом баллоне обязательно должны быть нанесены серийный номер и обозначение.

Ранее МВД доработало проект об изъятии документов у владельцев сломанных автомобилей. Инициатива даст право ГИБДД приостанавливать действие диагностических карт машин с неисправностью и конфисковать свидетельства о регистрации транспортного средства.