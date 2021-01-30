Роспотребнадзор отметил спад случаев COVID-19 после новогодних выходных

Москва, 30 января. Вопреки нерадостным прогнозам эпидемиологическая ситуация в России продолжает стабилизироваться, в частности благодаря сниженной социальной активности в период новогодних выходных.

Россияне на праздниках реже пользовались услугами общественного транспорта. Благодаря ограничительным мерам, введенным в ряде регионов, число посетителей предприятий общественного питания также сократилось. В общей сложности каникулы в стране длились 14 дней, что составляет инкубационный период COVID-19. В результате цепочки передачи вируса разорвались, заявили в Роспотребнадзоре.

«Очень жесткий контроль происходит и на границе, все приезжающие из любой страны в течение трех дней должны пройти обследование, и при положительном результате они изолируются», — добавил в интервью «Российской газете» замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии ведомства Александр Горелов.

Ранее на фоне стабилизации ситуации с коронавирусом власти Санкт-Петербурга приняли решение снять ряд ограничений. Некоторые меры перестанут действовать в городе с 30 января.