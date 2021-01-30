Бывший помощник Ельцина раскрыл секрет президентской ухи

Москва, 30 января. Первый президент РФ Борис Ельцин часто ездил на рыбалку со своим помощником Сергеем Ястржембским. После удачного улова политик часто готовил уху по «фирменному» рецепту.

Ключевым ингредиентом рыбного супа становилось полено. Его доставали из костра и клали в котелок, чтобы уха получила привкус дымка, пояснил помощник Ельцина в беседе с РИА Новости.

Ельцин отличался сильным соревновательным духом, вспоминает Ястржембский. Он всегда шел к победе, несмотря на сферу деятельности. Именно эта черта, по словам помощника, делала политика «интересным человеком».

«Я по-прежнему считаю, что Борис Николаевич был фигурой абсолютно исторического масштаба, и что именно эта фигура в тот период была необходима России», — заключил он.

Борис Ельцин управлял Россией с 1991 по 1999 год. Он скончался 23 апреля 2007 года в результате остановки сердца. В его честь в Екатеринбурге возвели мемориальный Ельцин Центр. В понедельник, 1 февраля, там состоятся мероприятия в честь 90-летия первого главы государства.

Еще один помощник Ельцина Сергей Шахрай ранее обвинил Михаила Горбачева в распаде СССР. Российский сенатор Алексей Пушков назвал его заявление безрезультатным.