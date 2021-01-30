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Статья о «маргинальной» Украине появилась в Twitter представителя ЕС

Статья о «маргинальной» Украине появилась в Twitter представителя ЕС

Киев, 30 января. Глава представительства ЕС на Украине Матти Маасикас отреагировал на конфликт между министерством здравоохранения и госпредприятием в вопросе поставок вакцин от коронавируса.

Спор возник из-за неопределенности санитарного ведомства относительно источника закупок доз препарата. Изначально министр Максим Степанов сообщал о намерениях приобрести продукцию в «Медицинских закупках Украины». Однако вскоре передумал из-за провокационных высказываний его гендиректора Арсена Жумадилова, которые ставят под угрозу переговоры с поставщиками.

Маасикас прокомментировал конфликт двух структур репостом в Twitter материала о «маргинальной» Украине и неспособности Киева достичь успеха в вопросе вакцинации. В статье также высказываются опасения из-за отсутствия прогресса в стране в рамках иммунизации населения.

«Передача всех централизованных закупок Агентству также является условием макрофинансовой помощи ЕС», — написал в социальной сети Маасикас.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен назвал поставки вакцины вопросом геополитики. Лидер государства призвал собеседницу оказать помощь Киеву в оперативном получении доз препарата.

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