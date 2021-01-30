Лободу назвали «божественным даром» за фото в неглиже

Москва, 30 января. Популярная певица Светлана Лобода часто радует своих фанатов интригующими снимками в Instagram. Часто фотосессии звезды становятся причиной жарких дискуссий фолловеров.

На этот раз исполнительница хита «Твои глаза» опубликовала фото, на котором предстала в образе чувственной и роковой женщины. Лобода выбрала скромное белье черного цвета и сделала «небрежную» укладку волос. Сладострастность снимку добавил яркий макияж глаз в стиле smoky-eyes и томный взгляд певицы, смотрящий в сторону.

«Не живи чьей-либо жизнью или идеей о том, что значит женственность. Женственность — это ты. Женственность — это все, что внутри тебя», — загадочно подписала снимок звезда.

Поклонники артистки не стали сдерживать восторга от ее точеной фигуры и красоты. Многие назвали Светлану богиней, достойной всех богатств и счастья мира.

«Мой черный ангел», — восхитился фолловер.

«Самые красивые слова и фото прелесть», — высказалась фанатка.

«Сразу все встрепенулось», — прокомментировал пользователь.

«Божественный дар, а не девушка» — не сдержал эмоций юзер.

Однако не все положительно оценили снимок и подпись к нему. Хейтеры назвали спич Лободы о женственности «мутью», а в фото разглядели «дешевую вульгарщину».

Певица не обращает внимания на злые комментарии и регулярно радует преданных поклонников фотографиями и видео. Накануне девушка заинтриговала подписчиков видеороликом, на котором показала свои ночные танцы на подвесном мосту.