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Автовладельцам назвали способ получить компенсацию за сгоревшую машину

Автовладельцам назвали способ получить компенсацию за сгоревшую машину

Москва, 30 января. Автомобилист может рассчитывать на компенсацию, если его машину подожгли или она самовоспламенилась. Однако для этого нужно следовать определенному плану действий.

Прежде всего необходимо вызвать на место пожарных и полицейских. Сотрудник правоохранительных органов должен заполнить справку с указанием данных автомобиля и обстоятельств пожара. Полученный документ нужно отнести в полицию для дальнейшего расследования и поиска виновных, пояснил адвокат Алексей Гавришев в беседе с «Прайм».

В случае наличии страховки необходимо обратиться в страховую компанию, которая тоже попросит справку о пожаре. В страховой владелец пострадавшего автомобиля пишет заявление о возмещении ущерба. В таком случае компания выплатит компенсацию, а затем будет разбираться с виновником произошедшего.

Автовладельцам назвали способ получить компенсацию за сгоревшую машину

При отсутствии страховки и с установленным виновником владелец машины может подать в суд. Иск о возмещении вреда подается против человека, причастного к пожару. Если автомобиль самовоспламенился, то требуется экспертиза. Она может установить, что ЧП произошло по причине заводского брака, и тогда автовладелец сможет получить компенсацию.

С 1 февраля в России начнут действовать новые правила тюнинга автомобилей. Они обязывают автовладельца согласовывать каждое изменение в конструкции машины.

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